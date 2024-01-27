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زلزال شديد يضرب هذه الدولة

زلزال شديد يضرب هذه الدولة



وقع زلزال بقوة 6.1 درجة في وقت متأخر من يوم أمس (بالتوقيت المحلي، هذا الصباح بتوقيت قبرص) على الساحل الجنوبي لغواتيمالا، في المحيط الهادئ، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS).



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولكن تم الإبلاغ عن بعض الأضرار في الممتلكات.



ووفقا لبيان صادر عن وكالة الزلازل في غواتيمالا ، INSIVUMEH ، شعر بالزلزال أيضا في السلفادور المجاورة. ووصف مسؤولون سلفادوريون الزلزال بأنه "قوي" وقالوا إنهم يراقبون التطورات.



ويقع مركز الزلزال بالقرب من بلدة تاسكو، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة غواتيمالا، حيث دقت أجهزة الإنذار وفر بعض السكان المذعورين من منازلهم.



وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، كان عمق الزلزال البؤري 108 كم.



وانهار الزلزال أجزاء من واجهة كنيسة في بلدة سان بابلو هوكوبيلاس الواقعة شمال غرب مركز الزلزال، وفقا لخدمة الطوارئ في البلاد CONRED.

( وكالات)

