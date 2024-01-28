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المؤتمر نت - المقاومة الفلسطينية تستمر في التصدي للإحتلال

لليوم الـ 114: المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال الصهيوني

المؤتمرنت -
لليوم الـ 114: المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال الصهيوني
واصلت المقاومة الفلسطينية، تصديها لقوات العدو الصهيوني في اليوم الـ 114 لمعركة طوفان الأقصى، واستهدفت دبابات العدوّ وخاضت مع جنوده الالتحامات الضارية وقصفت تحشداته بقذائف الهاون.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استهدفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أربع دبابات عسكرية من طراز “ميركافاة” تابعة لقوات العدو”، خلال التصدي لتوغل الاحتلال في محور خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" في بلاغٍ عسكريٍ عبر منصتها على “تيليغرام” إن مجاهديها استهدفوا دبابتين “صهيونيتين” من نوع “ميركافاة” بقذيفتي “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

وأضافت في بلاغٍ آخر: "كتائب القسام" تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافاة بقذيفتي الياسين 105، في منطقة جورة العقاد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بدورها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنّ مجاهديها تمكنوا اليوم الأحد من تفجير دبابة “ميركافا” صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمنطقة حي الأمل غرب خانيونس.

وبحسب بلاغٍ عسكري صادر عن السرايا، خاض مجاهدوها اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة والمناسبة في محاور التقدم بحي الامل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خانيونس.

وقالت السرايا في بلاغ آخر: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدف مجاهدو السرايا ثلاث آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ (RPG) في حي الأمل وجورة العقاد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

يذكر أنّ الالتحامات البطولية التي خاضتها المقاومة أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (557) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (2748) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6400) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية، إضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.








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