المؤتمرنت -

توقعات جديدة بأجواء باردة وأمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ٥ - ١٠ درجات مئوية.



وأفاد باحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز ولحج، والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 8.2 في ذمار، 8.6 في عمران، 8.8 في صنعاء.



وأشار إلى أنها هطلت أمس أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الحديدة، المهرة ولحج.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية خاصةً الأطفال وكبار السن من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وقاطني المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.