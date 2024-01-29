المؤتمرنت -

6370 معتقلا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 اكتوبر

ارتفع، الإثنين، عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6 آلاف 370 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا ليلة الإثنين.



جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).



وقالت المؤسستان، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6 آلاف و370، وتشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا".



وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس (الأحد) وحتى صباح اليوم (الإثنين)، اعتقلت 40 مواطنا على الأقل من الضفة، تركزت في محافظتي جنين (شمال)، والخليل (جنوب)، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات متفرقة.



وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8 آلاف و800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.



ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما نتج عنه اعتقال وإصابة الآلاف ومقتل العشرات.







