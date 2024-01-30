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أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 26751

العدوان مستمر.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 26751

المؤتمرنت -
العدوان مستمر.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 26751
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26751 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65636 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات العدو وصول طواقم الإسعاف إليهم.

وأوضحت أن العدو الصهيوني ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.








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