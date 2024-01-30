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المؤتمر نت - جدد الوزير شرف تأكيد حكومة الجمهورية اليمنية على أن السفن كافة لها حرية التحرك من وإلى البحرين الأحمر والعربي دون أية قيود باستثناء

الخارجية تؤكد مجددا مأمونية الملاحة في البحر الأحمر والعربي

المؤتمرنت -
الخارجية تؤكد مجددا مأمونية الملاحة في البحر الأحمر والعربي
وجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، رسالة إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان.

أكدت الرسالة موقف حكومة الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة على ضمان أمن حرية الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وأهمية حماية المرور الآمن للتجارة العالمية لما له من تأثير فعال على مستويات النمو الاقتصادي للبلدان النامية والأقل نمواً.

وأشارت الرسالة إلى ثبات موقف الجمهورية اليمنية الرافض لما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين، في ظل تقاعس وفشل صارخ من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الذي لم يتدخل لوقف الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

وجدد الوزير شرف تأكيد حكومة الجمهورية اليمنية على أن السفن كافة لها حرية التحرك من وإلى البحرين الأحمر والعربي دون أية قيود باستثناء سفن العدو الصهيوني أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، حتى إيقاف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة.

وتطرقت الرسالة إلى تصريحات مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بتاريخ 25 يناير 2024، التي اتصفت بالمبالغة ورسم صورة قاتمة عن الوضع القائم في البحر الأحمر وانعكاسها على تكاليف التجارة العالمية.

حيث أكدت الرسالة أن حرية الملاحة في البحرين الأحمر والعربي مكفولة وتسير بشكل طبيعي باستثناء سفن إسرائيل أو تلك المتجهة إليه، وهذا الإجراء سيتوقف حال وقف العدوان ودخول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة، دون أية عوائق.









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