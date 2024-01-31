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مرور مرتقب لكويكب ضخم جوار الارض

أفاد متحف تايبيه الفلكي أن كويكبًا بعرض 5 ملاعب كرة قدم تقريبًا سيمر بالقرب من الأرض الجمعة المقبل.



في 2 فبراير، سيمر كويكب يطلق عليه اسم "2008- OS7" على مسافة 0.019 وحدة فلكية من الأرض (نحو 2.85 مليون كيلومتر).



ويتحرك بسرعة نحو 18.2 كيلومتر في الثانية، ويتراوح قُطره بين 210 و480 مترًا، وبحسب التقرير، فإنّ كويكب "2008 OS7" سيمر خارج الغلاف الجوي للأرض ولا يشكل أي تهديد للأرض.



ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، فإنه جرى إدراج "2008 OS7" في قائمة الأجسام الفلكية التي يحتمل أن تكون خطرة؛ لأن قُطرها يتجاوز 140 مترًا ومسارها يقترب من مدار الأرض على مسافة أقل من 0.05 وحدة فلكية (نحو 7.5 مليون كيلومتر).



ويوجد حاليًا ما مجموعه 2349 كويكبًا على قائمة الأجسام التي يمكن أن تلحق الضرر بالأرض، أكبرها - الكويكب 1999 JM8 - يبلغ قُطره نحو 7 كيلومترات.



وبحسب الرسالة، فإنه في عام 2024، سيمر إجمالي 18 جرمًا سماويًا على مسافة أقل من 0.05 وحدة فلكية من الأرض.



ووفقًا لعلماء الفلك، فإن الجسم السماوي التالي الذي يحتمل أن يكون خطيرًا الذي سيمر بالقرب من الأرض سيكون أبوفيس (99942 أبوفيس) الذي يبلغ قُطره 370 مترًا، في 14 أبريل 2029، وسيجعله مسار رحلته أقل من 40 ألف كيلومتر من الأرض، بنفس المسافة التي يقطعها أحد أقمارها الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض.



ويشير علماء الفلك إلى أن 156 فقط من بين أكثر من 2000 كويكب ومذنب يحتمل أن تكون خطرة يزيد عرضها على كيلومتر واحد، إذا اصطدم كويكب بهذا الحجم بالأرض، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الحياة على الكوكب، بما في ذلك انقراض جميع الأنواع الحية.



ومع ذلك، لا داعي للقلق، فمثل هذه الظواهر تحدث في المتوسط ​​مرة واحدة فقط كل 440 ألف عام.