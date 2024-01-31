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أخبار
المؤتمر نت - الفريق الرويشان: مطار تعز يكتسب أهمية كبيرة

الفريق الرويشان: مطار تعز الدولي يكتسب أهمية كبيرة

المؤتمرنت -
الفريق الرويشان: مطار تعز الدولي يكتسب أهمية كبيرة
اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الدفاع الأمن رئيس اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي حرم مطار تعز الدولي الفريق الركن جلال الرويشان، قوة الملاحة والنقل الجوي وحجم المطارات والخدمات التي تقدمها محلياً ودولياً جزءا من قوة أي دولة في العالم.

وأشار الفريق الرويشان خلال الاجتماع الأول للجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار تعز اليوم بصنعاء، إلى أن النقل الجوي ومميزاته المتعددة يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية ويعد محورا رئيسيا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن مطار تعز الدولي يكتسب أهمية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية.. لافتا إلى ضرورة إعادة تأهيله وتشغيله ليقدم خدماته الملاحية لسكان المحافظة والمحافظات القريبة منها ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

وأشار الفريق الرويشان إلى ضرورة حل كافة الصعوبات التي تواجه المختصين في إعادة تأهيل مطار تعز بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة، والعمل على سرعة إنجازه كون الخطط جاهزة ومعدة من قبل هيئة الطيران المدني والأرصاد.

ولفت إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز العمل في مطار تعز الدولي ابتداء من السلطة المحلية في المحافظة التي يعول لها بشكل رئيسي في تسهيل اعادة تأهيل المطار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للخطط والدراسات المعدة من وزارة النقل وهيئة الطيران المدني.

من جانبه أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال نائب رئيس اللجنة عبدالوهاب الدرة أهمية تشغيل مطار تعز الدولي كونه يقدم خدماته الملاحية لأكثر من ستة ملايين مواطنا بعدد من محافظات الجمهورية.

وأشار إلى اهتمام وحرص المجلس السياسي الأعلى وكل الجهات المعنية بإعادة تأهيل مطار تعز الدولي لأهميته الملاحية في تقديم خدماته محليا ودوليا وفقا للمواصفات والمعايير الدولية المنبثقة من المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".

وبين أن الاشكالية تتمثل في العدوان الذي عمل بشكل ممنهج على تدمير مطار تعز بشكل كامل لإخراجه عن الخدمة بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بالتمدد العمراني القريب من حرم المطار.

ولفت الوزير الدرة، إلى أن الحلول كثيرة ويمكن التغلب عليها من خلال العمل بروح الفريق الواحد وإعادة الترميم والتأهيل والجاهزية لمطار تعز الدولي بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة.

فيما ابدى القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، استعداد السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في المحافظة تقديم كافة التسهيلات لسرعة إنجاز تأهيل مطار تعز الدولي.

وأكد حرص السلطة المحلية على التعاون مع وزارة النقل وهيئة الطيران المدني وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنجاز مطار تعز الذي يعد مكسبا كبيرا لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

بدوره أكد رئيس هيئة الطيران المدني الدكتور محمد عبد القادر، أهمية تشغيل مطار تعز كونه يتوسط محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة.. مشيرا إلى جاهزية الخطط والدراسات الفنية لإعادة تأهيل المطار حسب المواصفات والمعايير الدولية.

وناقش الاجتماع الذي حضره أمين المجلس المحلي بمحافظة تعز محمد الحاج، ووكيل هيئة الطيران المدني رائد جبل، ومدير عام مطار تعز الدولي نبيل شمسان، ومدير قطاع المطارات أمين جمعان وعدد من المختصين، آلية عمل لجنة الحفاظ على أراضي وحرم مطار تعز.








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