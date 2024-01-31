المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -

مسيرة حاشدة بجامعة صنعاء مناصرة للشعب الفلسطيني

أقامت قيادة وأكاديمي وطلاب وطالبات جامعة صنعاء اليوم مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية، وإدانة الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني.



وخلال المسيرة حيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، بتفاعل وحضور جامعة صنعاء قيادة وأكاديميين وطلاب وطالبات، من خلال الفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني، والتي تعزز ارتباط طلاب وطالبات الجامعة بالقضية الفلسطينية، مشيداً بتخصيص قيادة الجامعة كل اربعاء اسبوعياً مسيرة تضامنية، والتي تعتبر تدشين لإقامة الفعاليات المماثلة في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية.



وأشار حازب الى أهمية المرحلة والموقف المشرف والعظيم الذي اتخذته اليمن ممثلة بقيادتها وقواتها المسلحة ومساندة الشعب اليمني لهذا الموقف، وأن القوات المسلحة اليمنية تستمد عزيمتها من الفعاليات الشعبية والجماهيرية المساندة لها في مناصرة الشعب الفلسطيني، وأن هذا الموقف التاريخي سيبقى خالداً في ظل تخاذل الانظمة العربية والاسلامية خاصة الانظمة التي صُنعَت بإشراف صهيوني وغربي.



من جانبه أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس أن الموقف الذي اتخذته القيادة اليمنية وقواتها المسلحة ومعها الشعب اليمني بكل اطيافه وشرائحه لمناصرة الشعب الفلسطيني، هو الموقف الصحيح الذي أمر به الدين والواجب الاخلاقي والانساني والقومي، في ظل التخاذل العربي وأنظمتها خصوصاً، تجاه قضية الأمة وما يتعرض له بناء فلسطين من مجازر وجرائم وحشية من قبل العدو الصهيوني، مستغرباً من الصمت العربي والاسلامي على مستوى الشعوب، ومتسائلاً: أين من قاموا بما سمي بثورات الربيع العربي ولم يحركوا ساكناً اليوم؟



وأكد بيان صادر عن المسيرة، أن موقف جامعة صنعاء جزء لا يتجزأ من موقف الشعب اليمني في مناصرة القضية الفلسطينية بكل الخيارات التي اتخذتها القيادة والشعب اليمني.



وأشار إلى استمرار دعم وإسناد الأشقاء في فلسطين، مثمناً موقف دولة جنوب أفريقيا النبيل وإدانة قرارات محكمة العدل الدولية التي لم تستطيع إيقاف المجازر والإبادة الجماعية بحق أطفال ونساء غزة.



وبارك البيان عمليات القوات المسلحة التي تستهدف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية ومنها استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر صباح اليوم والمطالبة بتكثيف الضربات حتى رفع الحصار عن غزة.



ولفت البيان إلى جهوزية واستنفار جامعة صنعاء لمعركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، والدعوة للجميع للالتحاق بالتسجيل في مكتب التعبئة العامة بالجامعة وكذا الدعوة لمقاطعة المنتجات والبضائع الصهيونية الأمريكية الأوروبية.

