الأربعاء, 31-يناير-2024 الساعة: 09:52 م - آخر تحديث: 08:52 م (52: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - جامعة صنعاء اليوم مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية، وإدانة الجرائم

مسيرة حاشدة بجامعة صنعاء مناصرة للشعب الفلسطيني

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
مسيرة حاشدة بجامعة صنعاء مناصرة للشعب الفلسطيني
أقامت قيادة وأكاديمي وطلاب وطالبات جامعة صنعاء اليوم مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية، وإدانة الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني.

وخلال المسيرة حيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، بتفاعل وحضور جامعة صنعاء قيادة وأكاديميين وطلاب وطالبات، من خلال الفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني، والتي تعزز ارتباط طلاب وطالبات الجامعة بالقضية الفلسطينية، مشيداً بتخصيص قيادة الجامعة كل اربعاء اسبوعياً مسيرة تضامنية، والتي تعتبر تدشين لإقامة الفعاليات المماثلة في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية.

وأشار حازب الى أهمية المرحلة والموقف المشرف والعظيم الذي اتخذته اليمن ممثلة بقيادتها وقواتها المسلحة ومساندة الشعب اليمني لهذا الموقف، وأن القوات المسلحة اليمنية تستمد عزيمتها من الفعاليات الشعبية والجماهيرية المساندة لها في مناصرة الشعب الفلسطيني، وأن هذا الموقف التاريخي سيبقى خالداً في ظل تخاذل الانظمة العربية والاسلامية خاصة الانظمة التي صُنعَت بإشراف صهيوني وغربي.

من جانبه أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس أن الموقف الذي اتخذته القيادة اليمنية وقواتها المسلحة ومعها الشعب اليمني بكل اطيافه وشرائحه لمناصرة الشعب الفلسطيني، هو الموقف الصحيح الذي أمر به الدين والواجب الاخلاقي والانساني والقومي، في ظل التخاذل العربي وأنظمتها خصوصاً، تجاه قضية الأمة وما يتعرض له بناء فلسطين من مجازر وجرائم وحشية من قبل العدو الصهيوني، مستغرباً من الصمت العربي والاسلامي على مستوى الشعوب، ومتسائلاً: أين من قاموا بما سمي بثورات الربيع العربي ولم يحركوا ساكناً اليوم؟

وأكد بيان صادر عن المسيرة، أن موقف جامعة صنعاء جزء لا يتجزأ من موقف الشعب اليمني في مناصرة القضية الفلسطينية بكل الخيارات التي اتخذتها القيادة والشعب اليمني.

وأشار إلى استمرار دعم وإسناد الأشقاء في فلسطين، مثمناً موقف دولة جنوب أفريقيا النبيل وإدانة قرارات محكمة العدل الدولية التي لم تستطيع إيقاف المجازر والإبادة الجماعية بحق أطفال ونساء غزة.

وبارك البيان عمليات القوات المسلحة التي تستهدف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية ومنها استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر صباح اليوم والمطالبة بتكثيف الضربات حتى رفع الحصار عن غزة.

ولفت البيان إلى جهوزية واستنفار جامعة صنعاء لمعركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، والدعوة للجميع للالتحاق بالتسجيل في مكتب التعبئة العامة بالجامعة وكذا الدعوة لمقاطعة المنتجات والبضائع الصهيونية الأمريكية الأوروبية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: بايدن: قررنا الرد على مقتل أمريكيين في الأردن
رياضة: مدرب المغرب: أتحمل مسؤولية الفشل
فنون ومنوعات: مسنّة تترك الملايين لحيواناتها .. والحسرة لأبنائها
مجتمع مدني: عصير طبيعي يقتل بكتيريا الأحشاء
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: استهداف صاروخي لمدمرة امريكية بالبحر الاحمر
ثقافة: الشبكة اليمنية لتدقيق الحقائق توجه نصائح للتعامل مع التصعيد في البحر الاحمر
أخبار: وزير الدفاع متوعداً : سنجعل البحرين سياجاً من نار ضد الصهاينة
فنون ومنوعات: كسوف كلي للشمس يغرق قارة بالظلام
علوم وتقنية: 5 أطعمة خارقة لصحة المرأة
أخبار: الخارجية تؤكد مأمونية الملاحة بالبحر الأحمر والعربي
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ مجاهد شريان
أخبار: أنباء عن تقدم باتجاه وقف إطلاق النار بغزة
عربي ودولي: أمريكيون يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة
اقتصاد: "الكويت" تغلق تعاملاتها على ارتفاع
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 26751
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 30 يناير
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة الى 26637
أخبار: 6370 معتقلا فلسطينيا منذ 7 اكتوبر
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 29 يناير
أخبار: بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
أخبار: توقعات بأجواء باردة وأمطار متفرقة
أخبار: المقاومة الفلسطينية مستمرة بالتصدي للإحتلال
أخبار: رفض واستهجان يمني لتصريحات البعوث الامريكي
أخبار: أبو راس يشيد بنضالات قاسم سلام الوطنية والعربية والقومية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024