المؤتمرنت -

نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعد قفزة من الطابق 15

مثلما يقول المثل المصري الشهير "إديني عمر وإرميني في البحر". ولكن هنا يمكننا القول "إديني عمر وارميني من الدور الـ15".



واقعة غريبة شهدتها مدينة لفيف الأوكرانية، حيث أراد شاب الانتحار بالقفز من الطابق الـ15. وبالفعل قفز وسقط على سيارة، بحسب مقطع فيديو تم تصويره على الأغلب من بناية مقابلة لبنايته.



إلا أن المنتحر يبدو كان محظوظاً بدرجة كبيرة، لأن سقف السيارة امتص صدمة سقوطه بشكل مذهل ونجا من الموت.



والأغرب أن الشاب المنتحر تحدث مع الناس وهو فوق المركبة. وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه سيحتاج إلى شهور حتى يُشفى بالكامل.



وبعد هذه الواقعة، يستحق ذلك الشاب نيل لقب "المنتحر المحظوظ" عن جدارة.*وكالات

