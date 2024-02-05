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أخبار
المؤتمر نت - من غارة لتحالف العدوان على اليمن مارس 2015

300 غارة للعدوان الامريكي- البريطاني على اليمن

المؤتمرنت -
300 غارة للعدوان الامريكي- البريطاني على اليمن
كشف نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، حسين العزي، شن طيران العدوان الامريكي- البريطاني قرابة 300 غارة على مناطق متفرقة بمحافظات يمنية منذ يناير الماضي.

وجدد العزي التاكيد على موقف اليمن المناصر لغزة والقضية الفلسطينية، مشيراً الى أن اليمن وضع كل إمكاناته لنصرة غزة "ولا يمكن أن يوقف عملياته حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي وتفتح المنافذ".

وفي مؤتمر صحافي له يوم الاثنين بشان المستجدات المتصلة بالموقف جنوب البحر الاحمر والعدوان الامريكي البريطاني، اشاد نائب وزير الخارجية بالمواقف الداعمة لموقف اليمن في البحر الأحمر، داعيا "من تبقى من اليمنيين في صف العدوان العودة إلى الوطن".

وأكد أن عسكرة البحر الأحمر أمريكيا وبريطانيا هو المهدد لأمن الملاحة، وان استهداف السفن الأمريكية والبريطانية هو نتيجة لاحقة للعدوان على اليمن، وقال :" نؤكد لجميع العالم أن الملاحة آمنة عبر البحر الأحمر ورغم العدوان على اليمن 9 سنوات لم نمس بأمن الملاحة".








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