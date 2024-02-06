المؤتمرنت -

تحليق مكثف لطيران العدوان وغارات متجددة على صعدة

عاود طيران العدوان الامريكي- البريطاني صباح اليوم الثلاثاء شن سلسلة غارات عنيفة على محافظة صعدة وسط تحليق مكثف للطيران في الاجواء اليمنية



وحسب مصادر محلية بمحافظة صعدة فقد شن طيران العدوان 3 غارات على مناطق شرقي مدينة صعدة.



وكان طيران العدوان الامريكي - البريطاني شن أمس الاثنين 4 غارات على مدينة صعدة، و12 غارة على منطقة راس عيسى ومناطق الزيدية بمحافظة الحديدة.



وكشف نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، حسين العزي، شن طيران العدوان الامريكي- البريطاني قرابة 300 غارة على مناطق متفرقة بمحافظات يمنية منذ يناير الماضي.



وجدد العزي التاكيد على موقف اليمن المناصر لغزة والقضية الفلسطينية، مشيراً الى أن اليمن وضع كل إمكاناته لنصرة غزة "ولا يمكن أن يوقف عملياته حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي وتفتح المنافذ".

