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أخبار
المؤتمر نت - جزيرة أعمار سكانها فوق الـ100

جزيرة أعمار سكانها فوق الـ100.. والسر في طعامهم

المؤتمرنت -
جزيرة أعمار سكانها فوق الـ100.. والسر في طعامهم
يعيش سكان إحدى الجزر في إيطاليا إلى أكثر من 100 عام في المتوسط، مسجلين بذلك مستوى مرتفعا من متوسط الأعمار، مقارنةً بغيرهم من شعوب العالم وحتى بغيرهم من سكان المدن الأخرى في إيطاليا.

وقال تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، إن السبب الرئيس لارتفاع متوسط الأعمار في جزيرة سردينيا هو نمط حياة السكان ونظامهم الغذائي. مضيفا : إن سردينيا في إيطاليا هي واحدة من "المناطق الزرقاء" الخمس في العالم، وهي الأماكن التي يعيش عدد كبير من سكانها حتى 100 عام أو أكثر.

وبالنسبة لكبار السن هؤلاء من النابضين بالحياة في سردينيا، فإن ما يأكلونه يلعب دوراً مهماً في إطالة العمر، لكنك لا تحتاج إلى العيش في إيطاليا للحصول على هذه الفوائد الصحية، بل يمكن أن تعيش مثلهم حيثما أنت، بحسب ما يشير الخبراء الذين نقلت عنهم شبكة "سي إن بي سي".

أما أبرز ملامح النمط المعيشي والنظام الغذائي لسكان سردينيا، فيتلخص في أربعة أشياء، وهي كالتالي:

ما يمكن أن تجده بالضبط في قائمة سردينيا للطعام، هو الخضار والسلطات وحساء الفاصوليا مع الفول والحمص والطماطم، إضافة الى منتجات حليب الماعز والأغنام، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد وجد أنها تخفض نسبة الكولسترول السيئ لدى الشخص.

كما يتناول سكان سردينيا الخبز المسطح المميز المصنوع من حبوب التريكوم الكاملة عالية البروتين ومنخفضة الغلوتين، وهو المكون الرئيس في المعكرونة الإيطالية. كما يستمتع سكان سردينيا بشاي الحليب الشوك، الذي يُعتقد أنه ينظف الكبد، يومياً.*وكالات








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