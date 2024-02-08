الخميس, 08-فبراير-2024 الساعة: 09:05 م - آخر تحديث: 09:00 م (00: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - يلجأ العديد من الأشخاص للتبرع بالدم كعمل إنساني لإنقاذ أرواح الآخرين، وتعتبر هذه العملية مفيدة لصحة البعض شرط أن تتم ضمن شروط وإجراءات محددة

التبرع بالدم... فوائده وشروطه

المؤتمرنت -
التبرع بالدم... فوائده وشروطه
يلجأ العديد من الأشخاص للتبرع بالدم كعمل إنساني لإنقاذ أرواح الآخرين، وتعتبر هذه العملية مفيدة لصحة البعض شرط أن تتم ضمن شروط وإجراءات محددة.

تشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن التبرع بالدم له آثار إيجابية على الصحة، فتبعا للخبراء في مركز "نيكولايف" الصحي الروسي فإن الذين يتبرعون بالدم باستمرار لديهم القدرة على تحمل فقدان الدم أكثر من غيرهم في الحالات الطارئة، كما أن الرجال الذين يتبرعون بالدم هم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبيّنت بعض البحوث والدراسات أيضا أن التبرع بالدم يساعد على الوقاية من أمراض تصلّب الشرايين والنقرس وأمراض الكبد والأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، ويحسن عمل الأعضاء المنتجة لخلايا الدم، وينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة.

أنواع التبرع بالدم:

- التبرع بـ"الدم الكامل" والذي يشمل كل مكونات الدم من الخلايا الدموية والبلازما والصفائح الدموية.
- التبرع بالصفائح الدموية.
- التبرع بالبلازما.
- التبرع بخلايا الدم الحمراء.

وتوجد عدة شروط لتكون عملية التبرع بالدم سليمة وخالية من المخاطر:

- أن تكون نسبة الدم التي يتبرع بها الشخص البالغ ما بين (450-500) مل، ويمكن التبرع مرة كل شهرين بحيث لا يزيد عدد مرات التبرع عن 5 مرات في السنة.
- أن يكون المتبرع بحالة صحية جيدة وخال من الأمراض المعدية، مثل الإيدز وأمراض التهاب الكبد وبعض الأمراض التناسلية.
- أن لا يكون المتبرع مصابا بأحد الأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.
- يحبذ أن يكون عمر المتبرع ما بين 18-65 سنة.
- يمنع على المصابين بفقر الدم الحاد أو المصابين بأمراض الدم الوراثية التبرع بالدم.
- إجراء اختبارات توافق بين وحدات الدم المنقول ودم المرضى للتأكد من سلامة وفعالية الدم.وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أتلتيكو يسقط أمام بلباو في كأس إسبانيا
عربي ودولي: اعتقال 6920 فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: افتتاح أول سوق للمشاريع الصغيرة بصنعاء
اقتصاد: استقرار اسعار الذهب
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على صعدة
أخبار: أمطار متفرقة وأجواء باردة في هذه المناطق
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليوم
رياضة: هالير يقود كوت ديفوار لنهائي أمم إفريقيا
علوم وتقنية: هشاشة العظام.. الأسباب وطرق العلاج
أخبار: المقاومة تواصل مفاجأة جيش الاحتلال في غزة
أخبار: النقل: رفع الحصار عن مطار صنعاء قريباً
أخبار: شرف يوجّه رسالة إلى غوتيريس.. ما مضمونها؟
أخبار: الراعي يشيد بمواقف عضو مجلس العموم البريطاني
رياضة: نيجيريا تتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي آل البردوني
رياضة: قطر تواجه الأردن في نهائي كأس آسيا
أخبار: وزير الكهرباء يستمع إلى شكاوى مواطنين
عربي ودولي: 25 قتيلاً بانفجارين في باكستان
فنون ومنوعات: بلدٌ يخسر 21 ألف فتاة... ما السبب؟
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يُغلَق منخفضاً
عربي ودولي: حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة
محافظات: إحباط عملية تهريب أدوية في البيضاء
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 27708
أخبار: استعدّوا.. أمطار متفرقة وبرد وضباب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024