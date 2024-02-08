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أعراض غير واضحة لأمراض الكلى.. ما هي؟

تعتبر أمراض الكلى من الأمراض الشائعة بكثرة، حيث يصاب شخص من بين عشرة أشخاص بها. وغالبا ما تظهر أعراض غير واضحة وشبيهة بأعراض أمراض أخرى. فما هي هذه الأعراض؟.



يقول الدكتور ميخائيل يليسييف أخصائي أمراض الكلى في حديث لـ Gazeta.Ru: "الكثير من أمراض الكلى في البداية تتطور من دون أعراض عمليا، ومن دون فحص المريض، يستحيل إجراء تشخيص دقيق على الفور، لأن أعراضها تشبه أعراض أمراض أخرى. وأمراض الكلى الأكثر انتشارا هي: مرض الكلى الكبيبي، الداء النشواني الكلوي، التهاب الحويضة والكلية، مرض الكلى المتعدد الكيسات، ومتلازمة الأباعد الورمية، وحصى الكلى".



ويشير الطبيب إلى أن هناك أعراض غير واضحة تشير إلى أمراض الكلى هي في الواقع أعراض أمراض أخرى، مثل ضيق التنفس، الذي يظهر، مثل الوذمة، عند وجود احتقان في الجسم. وغالبا ما يظهر أثناء النشاط البدني، أو في حالة الاستسقاء الصدري (Hydrothorax)‏ أثناء الراحة.



ووفقا له، تنسب إلى هذه الأعراض أيضا، جفاف الجلد والحكة والضعف والتعب وطعم غير محبب في الفم، وسوء النوم. أما الأعراض الأكثر وضوحا لأمراض الكلى، فهي الألم في الظهر. يمكن الشعور به على أحد جانبي العمود الفقري أو كليهما ويحدث فجأة. ويمكن أن ينتشر إلى أسفل البطن والفخذ. ومن الأعراض الأخرى، ما يسمى بعسر البول، والذي يظهر على شكل ألم، وزيادة الرغبة في التبول، مع صعوبة في التبول.



ويقول: "الأعراض الشائعة الأخرى هي تغير لون البول فمثلا يشير اللون الأبيض إلى داء السكري والسكري الكاذب، والتهاب المثانة الحاد، والتهاب الإحليل، والقصور الكلوي الحاد والمزمن. أما اللون الأصفر الغامق - فيشير إلى زيادة تركيز الأحماض الصفراوية. واللون الأحمر - بيلة دموية (البول الدموي) بسبب إصابات الكلى، والعمليات الالتهابية، وحصى الكلى، ومتلازمة الأباعد الورمية. اللون الأبيض الحليبي - بيوريا - مع إفراز القيح. اللون البني - يشير إلى إزالة كمية كبيرة من الميوغلوبين. اللون الأخضر - يشير إلى الآفات القيحية الشديدة في الجهاز البولي. أما لون الجعة - فيشير إلى تليف الكبد والتهاب الكبد والتسمم وحصى في كيس الصفراء".



ووفقا له، تنسب إلى أعراض أمراض الكلى الواضحة أيضا تورم الأطراف والوجه، الذي سببه انخفاض معدل الترشيح الكبيبي للكلى، ما يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.