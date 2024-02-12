المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28340

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إلى 28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 19 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 164 شهيداً، و200 جريح خلال 24 ساعة الماضية.



وأضاف البيان أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم لانتشالهم.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم 129 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المئة من السكان.