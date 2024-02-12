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المؤتمر نت - منتجات-صناعية-مواد-غذائية-معرض-استهلاكي-ذمار- اليمن

استعدادا لرمضان.. إقامة 10 معارض استهلاكية في 8 محافظات

المؤتمرنت -
استعدادا لرمضان.. إقامة 10 معارض استهلاكية في 8 محافظات
تنظم وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركات تنظيم المعارض، عشرة معارض للمواد الاستهلاكية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك .

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران أنه تم إعداد خطة جديدة لإقامة المعارض التجارية لدعم المنتج المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وذكر أن المعارض الاستهلاكية هذا العام ستقام في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وإب وتعز وذمار والبيضاء وعمران وصعدة، بهدف تقديم الخيارات والبدائل للمواطن لاقتناء احتياجاته من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى معايير منح تصاريح إقامة المعارض التجارية ومنها أن تكون التخفيضات المقدمة حقيقية وليس فيها أي تحايل على المستهلك، بالإضافة إلى منح الأولوية للمنتجات المحلية وتخصيص ما لايقل عن 30% من مساحات المعارض لمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين بأجور معفية ورمزية وفق حالة المنتجين.

وبحسب وكالة سبأ ، فقد نوه وكيل وزارة الصناعة إلى أن لدى الوزارة خطة لتقييم أداء المعارض وتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين ودعم المنتج المحلي.








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