المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 فبراير

في مثل هذا اليوم 13 فبراير استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارات للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على عدة محافظات، أدت كذلك إلى تدمير وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 13 فبراير 2016، استشهد وأصيب 20 مواطناً جراء غارة شنها طيران العدوان على سوق زتر بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وأسفرت أيضاً عن تدمير سوبر ماركت وثلاثة محلات تجارية وسيارتين وتضرر المنازل المجاورة.



وشن الطيران في المديرية نفسها أكثر من عشرين غارة على مناطق بني شكوان ومسورة والحذة وسايلة البطنة ببني حجيل ونقيل بن غيلان وغارة على قرية ضبوعة وغارتين على منطقة محلي ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات سيارة مواطن في جبل الملح من اتجاه المعراضة، ودمر مسجد الشيخ علي الجرادي ومنزله في منطقة خلقه بمديرية نهم ما أدى إلي تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم، كما شن غارة على جسر الحذاه الرابط بين مديريتي نهم وأرحب ما أدى إلى أضرار بليغة .



وشن طيران العدوان في المحافظة نفسها غارتين على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر وخمس غارات على جبل الصمع بمديرية أرحب وغارة على مزرعة البدري بمديرية همدان، أدت إلى أضرار كبيرة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.



واستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران في غارات لطيران العدوان على منطقة عزمان بمديرية بكيل المير في محافظة حجة، كما شن غارة على منطقة بحراء على الشارع العام بمديرية عبس.



وأصيب عدد من المواطنين في غارة شنها طيران العدوان على منطقة الركو بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، وشن أيضاً أربع غارات على منطقة طخية وجبل المنمار وثلاث غارات على سوق العند الشعبي بمديرية سحار وتسع غارات على المليل والفرع والقمع بمديرية كتاف وثلاث غارات على منطقة المقاش استهدفت منزل مواطن ومضخة للمياه خلفت دماراً كبيراً في ممتلكات ومنازل المواطنين .



واستهدف الجيش السعودي بالصواريخ عدداً من المناطق المتفرقة بمديرية منبه الحدودية ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مدينة ذُباب التابعة لمديرية باب المندب وجبل الشبكة في محافظة تعز، وغارتين على مدينة المخا وغارتين على مبنى المحجر البيطري الجديد ما تسبب في أضرار كبيرة فيه وفي المنازل المجاورة والممتلكات العامة والخاصة، واستهدف بعدة غارات مدينة يختل وميناء المخا أسفرت عن أضرار كبيرة في منشآت الميناء، وشن سلسلة غارات على الأحياء السكنية شرق مدينة تعز، والمطار القديم غربي المدينة وجبل أومان ما أدى إلى أضرار بليغة.



ودمر طيران العدوان منزل المواطن علي عبدالله حزام بمنطقة الأشراف التابعة لمديرية مجزر في محافظة مأرب، وتسبب في تضرر عدد من المنازل المجاورة، واستهدف بثلاث غارات منطقتي النهدين والسبعين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.



وشن الطيران المعادي عدة غارات على مديرية السبرة بمحافظة إب، وغارة على مديرية الغيل، وغارتين على مديرية المتون وغارتين على منطقة سدبأ غربي مدينة الحزم في محافظة الجوف، واستهدف بخمس غارات وادي السفيلا وحدابة والحويمي بمديرية كرش في محافظة لحج.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد ستة من أفراد أسرة مديرة مركز الأمومة والطفولة بمديرية المخا في محافظة تعز الدكتورة ملوك مهيص، التي بترت قدمها جراء غارة شنها طيران العدوان على منزلها في المديرية.



واستشهد مواطنان وأصيب ستة آخرين في غارتين شنهما طيران العدوان على مبنى إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الإتصالات بمحافظة الحديدة، كما عاود قصف المكان بغارتين، ما أدى إلى تضرر كبير في المباني والهناجر وتدمير عدد من السيارات المتواجدة في ساحة إدارة الإنشاءات.



واستشهد صياد إثر غارة للطيران على ساحل العرج بمديرية الصليف في المحافظة نفسها، وشن خمس غارات على هناجر الصيادين في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي.



واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة مواطن بمنطقة الدمنة مديرية باقم في محافظة صعدة، وشن أيضاً غارة على منطقة آل قراد بالمديرية، في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي سعودي مكثف طال منازل المواطنين ومزارعهم.



وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعية مرتزقة العدوان سوق الاثنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف، وشن الطيران ثلاث غارات على مديرية مكيراس في محافظة لحج، وغارتين على مديرية بيحان في محافظة شبوة.



طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارتين شرق مدارس العمري بمدينة ذوباب في محافظة تعز، وسلسلة غارات على المخا، وغارة على مفرق مديرية المخا، كما شن طيران الاباتشي عشرات الغارات على المديرية.



وفي 13 فبراير 2018، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرين من الباعة والمتسوقين جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على سوق حضاض الشعبي بمديرية بكيل المير في محافظة حجة، وشن غارة على مديرية حيران و 30 غارة على مديريتي حرض وميدي.



واستهدف طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الكمب بمديرية مقبنة في محافظة تعز، وشن في محافظة صعدة خمس غارات على مناطق الظاهر والملاحيظ وليه بمديرية الظاهر، وعشر غارات على منطقة طيبة الاسم وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما تعرضت مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد ثمانية صيادين وأصيب سبعة آخرين في غارة شنها طيران العدوان استهدفت قاربهم شمال جزيرة بضيع في محافظة الحديدة.



وقصف المرتزقة بالمعدلات الثقيلة والمتوسطة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16، واستحدثوا تحصينات جديدة غرب قرية الشرف في مديرية الدريهمي.



وشن المرتزقة قصفاً مكثفاً بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة استهدف أحياء سكنية وتجارية في شارع صنعاء وبالأسلحة الرشاشة فندق القمة في 7 يوليو بمدينة الحديدة، فيما قصفت بوارج العدوان بأربعة صواريخ منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، وأطلقت المدفعية 157 قذيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة.



وشن طيران العدوان ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، خلفت أضرارا في منازل ومزارع المواطنين، في حين استهدف المرتزقة المديرية بعشرات القذائف.



وقصف الجيش السعودي بأكثر من 15 صاروخاً منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية كتاف وخمس غارات على مديرية باقم وغارة على مديرية شدا وست غارات على البقع وأربع قبالة نجران.



طيران العدوان شن سبع غارات على مناطق متفرقة في قاع الحقل بمحافظة ذمار، وخمس غارات على منطقة العبيسة بمديرية كشر وثماني غارات على مديرية حرض وثلاث غارات على مديرية بكيل المير في محافظة حجة.



وشن الطيران المعادي غارتين على مديرية نهم وغارتين على مديرية بني مطر في محافظة صنعاء.



وفي 13 فبراير 2020، استشهد مواطن وأصيبت ابنته نتيجة قصف المرتزقة لمنزلهم بقذيفة هاون في قربة السبل بعزلة السويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان غارة على أحد مشاريع المياه شمال شرق الحاشدي بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، فيما قصف المرتزقة بأربعة صواريخ كاتيوشا و39 قذيفة مدفعية واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما قصفوا بأكثر من 13 قذيفة مدفعية قرية مليكد جنوب المنطقة، في حين استحدثت جرافة عسكرية تحصينات جديدة جنوب الجبلية.



واستهدف قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ 50 بمديرية الحالي، ونفذ المرتزقة تمشيطاً بالعيارات المختلفة على الأحياء السكنية في شارع الـ 50 ومنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.



وقصف المرتزقة بـ 14 قذيفة هاون مزارع ومنازل المواطنين شرق حيس واستهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من مديرية حيس.



واحترق منزلان نتيجة استهداف مكثف بالرشاشات للمرتزقة على منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية سحار، وغارة على شبكة شركة سبأ فون للاتصالات في مديرية ساقين، وغارة أخرى على مديرية حيدان، وغارة على مديرية رازح.



طيران العدوان استهدف بـ17 غارة، مديريات الغيل وخب والشعف والمتون في محافظة الجوف ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، كما شن خمس غارات على مديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي ثماني غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وشارع الخمسين بمدينة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 13 فبراير 2022، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة المسلب بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما أصيب مواطنان ومهاجران أفريقيان بنيران الأسلحة الرشاشة للجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه، وشن ثلاث غارات على مديرية رازح، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.



طيران العدوان شن غارتين على شارع المطار في مديرية الثورة وغارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وغارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر وثلاث غارات على منطقتي فنذخ بمديرية بني حشيش وجربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، واستهدف بـ 16 غارة مديرية حرض في محافظة حجة.