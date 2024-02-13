المؤتمرنت -

28473 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، إلى 28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً.



وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 مصابا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأشارت إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.