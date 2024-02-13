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المؤتمر نت - واصلت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي لمناقشة عدد من المواضيع

جلسة استثنائية مرتقبة لمجلس النواب

المؤتمرنت -
جلسة استثنائية مرتقبة لمجلس النواب
واصلت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بمهامها التشريعية والرقابية المدرجة في جدول أعمالها لهذه الفترة.

وأقرت دعوة أعضاء المجلس للحضور لعقد جلسة استثنائية غداً الأربعاء لمناقشة عدد من المواضيع المهمة في الجانبين التشريعي والرقابي.

ووقفت الهيئة أمام مستجدات الأحداث وما تتعرض له الأمة العربية والإسلامية من اعتداءات وحرب إبادة جماعية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت التأكيد على موقف اليمن الثابت الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في مقاومة الاحتلال واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

وحذرت هيئة رئاسة المجلس تحالف حماية الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي، من التحركات والتصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول بدء نشر أسطوله في البحر الأحمر والذي يأتي في إطار الترتيبات التي يجريها العدو الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة رفح.

وجددت دعمها وتأييدها لتوجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى باعتبار السفن والأساطيل والبوارج الحربية لدول تحالف حماية الكيان الصهيوني هدفاً للقوات البحرية اليمنية وأن اليمن لن يتخلى عن مواقفه الواضحة والمحددة بوقف العدوان ورفع الحصار عن أبناء فلسطين.

وحملت الهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات التابعة لهما مسئولية الصمت المخزي تجاه ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني وخطورة الوضع الذي ينذر بكارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً بحق أكثر من مليوني فلسطيني تحت العدوان والحصار.

وطالبت الشعوب العربية والإسلامية بالقيام بدورها الأخوي والإنساني في مؤازرة الشعب الفلسطيني والخروج الرافض لسياسة الخنوع والصمت التي تكيفت عليها الأنظمة المتخاذلة.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ مواقف رافضة للمؤامرات التي تحاك ضد أبناء الأمة العربية والإسلامية ومقدساتها.








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