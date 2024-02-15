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المؤتمر نت - عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء اجتماعاً لها اليوم، في إطار عملها ونشاطها التنظيمي

مؤتمر جامعة صنعاء يؤكد استمرار العمل التنظيمي

المؤتمرنت -
مؤتمر جامعة صنعاء يؤكد استمرار العمل التنظيمي
عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء اجتماعاً لها اليوم، في إطار عملها ونشاطها التنظيمي.

وفي الاجتماع ثمن رئيس الفرع الأستاذ الدكتور علي الميري، الجهود الذي تبذلها قيادة المؤتمر لاعادة تفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر.

وجددت قيادة المؤتمر بجامعة صنعاء اصطفافها ووقوفها خلف توجهات وتوجيهات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، مثمنةً مواقفه الوطنية الثابتة، وكل الإجراءات والقرارات التي يتخذها في سبيل تفعيل الأداء التنظيمي والحفاظ على وحدة المؤتمر والإسهام في خدمة الوطني بشكل عام.

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.








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