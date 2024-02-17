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أخبار
المؤتمر نت - اجتماع يناقش اجراء صيانات لمحطات الكهرباء

صنعاء: اجتماع يناقش اجراء صيانات شاملة لمحطات الكهرباء

المؤتمرنت -
صنعاء: اجتماع يناقش اجراء صيانات شاملة لمحطات الكهرباء
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي، خطط تنفيذ الصيانات العمرية الشاملة لمحطات التوليد.

وأقر الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاريع المهندس أحمد المتوكل ومدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي ونائبه للشؤون المالية والإدارية عبدالله قراضه ومديري محطات التوليد والصيانة والتشغيل، تكليف فرق عمل لإعداد خطة مفصلة لتنفيذ صيانة عمرية شاملة لوحدات التوليد في محطات الطاقة الكهربائية بالمؤسسة العامة للكهرباء.

وفي الاجتماع أشاد الدكتور البخيتي بأداء قيادة المؤسسة العامة للكهرباء في توسيع خدمات الكهرباء في المحافظات والمديريات، وفقاً لمهام فريق العمل.

وأشار إلى أن من مهام الفريق إعداد خطة مفصلة لتنفيذ صيانة عمرية شاملة لوحدات التوليد في محطات الطاقة الكهربائية التابعة للمؤسسة، وتوصيف وتقييم فني لكل وحدة من وحدات التوليد التي سيتم صيانتها.

وأوضح أن من مهام الفريق أيضاً توفير وشراء قطع الغيار والمعدات والمواد والمستلزمات اللازمة لتنفيذ الصيانات العمرية الشاملة للوحدات المستهدفة، وكذا إعداد برنامج تدريبي مكثف لفرق العمل الفنية من كادر محطات التوليد في المؤسسة والفرق الفنية المساعدة على أن يشمل ذلك، تدريب ميكانيكي والكتروني، والأمن والسلامة.

ودعا الوزير البخيتي إلى تضافر جهود الجميع لتوسيع نشاط المؤسسة العامة للكهرباء، وبلورة الأفكار المطروحة وتحويلها إلى خطط عملية واضحة ومزّمنة لصيانة محطات التوليد .. مؤكدا أن قيادة الوزارة لن تدخر جهداً في توفير المتطلبات اللازمة لذلك.

ونوه بجهود قيادات ومنتسبي المؤسسة العامة للكهرباء، حاثا على مضاعفة الجهود والعمل على صيانة المحطات الكهربائية، وإعادتها للخدمة وتوسيع نشاط المؤسسة.

من جهته، أكد مدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور الريفي، ضرورة وضع خطة طارئة للحفاظ على الطاقة التوليدية، وكذا الأحمال الحالية مع ضمان استدامتها وعدم خروجها عن الخدمة في ظل خطة التوسع للمناطق لإدخال وحدات توليدية جديدة.

وشدد على بذل المزيد من الجهود لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة، خاصة في شهر رمضان ودخول فصل الصيف .. داعيا مسؤولي المحطات إلى تقديم تصور بالقدرات التوليدية الفعلية المزمع إدخالها، والعمل على كل ما من شأنه وقف تكرار ظاهرة الخروج عن الخدمة أو العجز في التوليد، لأي سبب كان.

وحث الريفي كوادر المؤسسة على العمل التكاملي، لاستيعاب خطط التوسع في التوليد والتوزيع .. مؤكداً دعم قيادتي وزارة ومؤسسة الكهرباء لإنجاز كافة المهام الموكلة إليهم.

من جهته أشار نائب مدير المؤسسة للشؤون المالية والإدارية قراضه إلى أنه المؤسسة فتحت مؤخراً حساب لكل أدوات الصيانة على أن يتم توريدها بشكل تلقائي.

وتطرق إلى بعض الإجراءات التي كانت تعيق العمل .. داعيا مديري المحطات إلى وضع خطة للصيانة تشمل الفترة من فبراير حتى أكتوبر القادم.

في حين عبر المجتمعون عن تقديرهم لحرص قيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومتابعتها المستمرة لمتطلبات تطوير قطاع الكهرباء والاهتمام بكوادر المؤسسة وموظفيها في مختلف القطاعات.








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