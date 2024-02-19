المؤتمرنت -

دليلك للإقلاع عن التدخين

إذا كنت تريد الانتقال من استنشاق الهواء السام إلى رئتين صحيتين في وقت قليل سيكون عليك أن تتعلم عن كيفية الاقلاع عن التدخين فهو من أكثر العادات المدمرة للصحة والتي تقيدك وكأنك أسيرا لديها، لذلك أسعى للحصول على رحلة آمنة خالية من الأمراض وبأعراض انسحاب قليلة لتقل وداعا للتدخين وإلى الأبد.





ينوي الكثير من المدخنين الإقلاع عن تلك العادة التي تقضي على صحتهم يوما بعد يوم، والنتيجة أن البعض يصمد والبعض الآخر لا يستطيع، لذلك إليك أهم ما يجب أن تفعله للحصول على برنامج إقلاع لا عودة فيه.



ضع موعدا للتخلص من التدخين



تعتبر عملية تحديد وقتا محددا للإقلاع عن التدخين بمثابة خطة جيدة للتأكيد على نيتك في التخلص منه، والاستعداد قبل وصولك إلى هذا اليوم من خلال التهيئة النفسية وتوفير السبل الأخرى المساعدة على الإقلاع إلى جانب العزيمة.



يجب أن يكون أصدقائك وعائلتك على علم بما ستقوم به من خطوات لمساعدتك من حيث الدعم الإيجابي والتعاون وإبعاد ما قد يعرضك لانتكاسة عنك.



التزم بما خططت له وضع بعض المكافآت لدعمك في طريق تعافيك.



تخلص من السجائر ومشتقاتها



قم بحملة تنظيف شاملة للمنزل كله للتخلص من السجائر والتبغ ومكوناته، بالإضافة إلى ضرورة تهوية المنزل والتخلص من رائحة الدخان المتراكمة.



استبدل مكانك في المنزل الذي تعتاد التأمل فيه مع التدخين واصنع ركنا بديلا بأشياء بديلة.



استعد للأعراض الانسحابية



لا تغتر بنفسك ولا تسمع لمن يخبرك بعدم وجود أعراضا انسحابية للتدخين فأي عادة يكون لها أعراضا انسحابية لذلك توقع حدوثها ومنها القلق والتوتر، ويمكنك التعامل معها من خلال التالي:



أصعب مراحل الإقلاع عن التدخين تكون في البداية لذلك استخدام الأدوية البديلة والتي منها ملصقات النيكوتين أو علكة النيكوتين ويجب استخدامهم في أضيق الحدود.



قد يصف لك الطبيب مضادات الاكتئاب أو القلق للتخلص من الأعراض التي تعاني منها.





الانضمام إلى مجموعات الاقلاع عن التدخين التي تستخدم للدعم والحث على الاستمرار.



تجاوز اختبار المقاومة



لن يكون الأمر سهلا لذلك عليك المقاومة وعدم الفشل أمام أول اختبار تقابله، وذلك إذا ما واجهت رغبة في التدخين.



تعلم تمارين الاسترخاء للتخلص من التوتر والقلق والتنفس العميق، ويمكنك ممارسة المشي لبعض الوقت.



أطلب المساعدة



هناك الكثير ممن يمتلكون نصائح ستساعدك على تخطي ما تمر به فتحدث مع شخص موثوق به أو تحاور مع طبيبك النفسي لمساعدتك بالقدر الكافي.



ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون السخرية منك أو من قرارك.



النوم



يقترن النوم بالتوتر بشكل كبير حيث أن قلة النوم تعني توترا أكبر، لذلك حافظ على عدد ساعات النوم التي يجب أن تنامها يوميا، وتجنب السهر تماما لأنه أكبر صديق للمدخن.



شرب المياه



يجب أن تحافظ على شرب كمية وفيرة من الماء، وذلك بسبب مساعدته لك في التخلص من أي سموم متراكمة من التبغ داخل الرئتين.



يستهدف الماء منعك من التدخين ويجعلك لا ترغب في ذلك، كما أنه يفيد في تخطي الأعراض الانسحابية مثل الغضب والتوتر.







ممارسة الرياضة



تحتاج تلك المرحلة إلى صحة قلبك ورئتيك لتجاوز ما مرا به بسبب التدخين، ولا شيء أفضل من التمارين الرياضية حتى تساعدك على تجاوز هذه المرحلة.



ترفع الرياضة من مستوى هرمونات السعادة في الجسم، وتحسن حالتك في مواجهة التوتر والغضب.



الطعام الصحي



تحسين الجسم بشكل عام بفضل الطعام الصحي يساعدك خلال التجربة، كما أن بعض الأعراض تحتاج إلى عناصر غذائية محددة للمساعدة على تجاوزها.



يمكن أن تعمل الوجبات كعامل مساعد لسد الفجوة التي يتركها التدخين دون زيادة في الوزن.