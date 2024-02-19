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أخبار
المؤتمر نت - أظهرت دراسة حديثة أن تمارين المشي والركض واليوغا ورفع الأثقال يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب

كيف تعالج نفسك من الاكتئاب مجاناً؟

المؤتمرنت -
كيف تعالج نفسك من الاكتئاب مجاناً؟
أظهرت دراسة أجراها باحثون من أستراليا، أن تمارين المشي والركض واليوغا ورفع الأثقال يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب.

وقال الباحثون، إن تمارين المشي والركض واليوغا يجب أن يتم إدراجها ضمن العلاج النفسي للاكتئاب، بعد أن أظهرت دراسة جديدة بأن التمارين المذكورة تساعد في التخلص من الاكتئاب.

استعرضت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، بيانات من 218 تجربة شملت 14170 شخصاً، بهدف التعرف على التمارين التي تساعد في التخلص من الاكتئاب بشكل أفضل.

ووجدت الدراسة، بأن تمارين القوة أكثر فاعلية للتخلص من مرض الاكتئاب لدى النساء والشباب، في حين أن تمارين اليوغا كانت فعالة بالنسبة للرجال وكبار السن. كما أظهرت النتائج بأن الجمع بين التمارين المذكورة، كان له تأثير كبير في تحسين الحالة المزاجية لدى المصابين بالاكتئاب.

وأشار الدكتور بول كيدويل، من الكلية الملكية للأطباء النفسيين، إلى أن التمارين الرياضية الجماعية تساعد أيضاً في تنشيط التفاعل الاجتماعي، الذي يساعد بدوره في إضافة المزيد من التأثيرات الإيجابية على مرضى الاكتئاب.

كما أكد البروفيسور ديفيد كيرتس، من جامعة "كوليدج لندن"، أن تأثيرات التمارين الرياضية تعادل بقوتها تأثيرات مضادات الاكتئاب أو العلاجات النفسية القياسية، وقد تكون أقوى منها.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تخفيف عوارض الاكتئاب لأن النشاط البدني يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق، ويعزز مستويات الإندورفين التي ثؤثر إيجاباً على سعادة الإنسان، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.








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