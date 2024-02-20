المؤتمرنت -

عمليات عسكرية يمنية إزدواجية تستهدف سفن ومواقع حساسة للكيان الصهيوني

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الاثنين عن عمليات عسكرية مزدوجة إستهدفت سفن معادية في مياه البحرين الاحمر والعربي، ومواقع حساسة للكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال العميد سريع، إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.



وأشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذَ كذلك عمليةَ استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيرة.



وأفاد العميد سريع بأن القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةَ استهداف للسفينةٍ الإسرائيلية (MSC SILVER) في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة.



وأكد أن هذه العملياتُ تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ - البريطانيِّ على اليمن.