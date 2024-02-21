المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ القحطاني

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / احمد محمد القحطاني، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ محمد أحمد محمد القحطاني، مدير عام الشئون المالية بمحافظة المحويت، وإخوانه، وكافة آل القحطاني، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".



