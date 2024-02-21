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المؤتمر نت - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأربعاء، أن الوضع في قطاع غزة "لا إنساني"

منظمة الصحة: الوضع في غزة "لا إنساني"

المؤتمرنت -
منظمة الصحة: الوضع في غزة "لا إنساني"
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأربعاء، أن الوضع في قطاع غزة "لا إنساني"، بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي.

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن أشخاص عاجزون حتى عن المشي من الحصول على الرعاية؟".

وأضاف: "في أي عالم نعيش عندما تتعرض الطواقم الطبية لخطر القصف (الإسرائيلي) أثناء قيامها بعملها؟ في أي عالم نعيش حين تُضطر المستشفيات إلى إغلاق أبوابها لأنه لم يعد هناك كهرباء أو دواء لإنقاذ المرضى، ولأنها أهداف للجيش الإسرائيلي؟".

واعتبر أن "الوضع الصحي والإنساني في غزة لا إنساني ويستمر في التدهور".

وأكد أن "قطاع غزة أصبح منطقة موت"، مضيفًا "دُمر جزء كبير من الأراضي وقُتل أكثر من 29 ألف شخص وفُقد كثيرون آخرون يُفترض أنهم ماتوا وأُصيب عدد كبير جدا بجروح".

وأشار إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العدوان، من أقل من 1% إلى أكثر من 15% في بعض المناطق.

وقال: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن! .. يجب أن تتوقف القنابل عن التساقط، ويجب أن يكون الوصول إلى المساعدات الإنسانية ممكنًا. يجب أن تسود الإنسانية".

ودفع العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2,2 مليون شخص إلى شفير المجاعة، وثلاثة أرباع السكان في القطاع المدمر إلى النزوح، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.








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