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المؤتمر نت - أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عمليات متعددة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً قتل جنود وتدمير آليات في شتى محاور القتال بقطاع غزة

اشتباكات عنيفة بحي الزيتون في غزة

المؤتمرنت -
اشتباكات عنيفة بحي الزيتون في غزة
أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عمليات متعددة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً قتل جنود وتدمير آليات في شتى محاور القتال بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت تتمركز بأحد المنازل في حي الأمل، غربي خان يونس، بقذيفة "تي جي بي"، مضادة للتحصينات، واشتبكوا مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما استهدفت القسام دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي عملية أخرى، قالت القسام إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت القسام أن طاقم الناقلة سقطوا بين قتيل وجريح، وأن الطيران المروحي هبط بالقرب من موقع الناقلة وقام بإجلائهم.

ومنذ أيام، تدور معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاول التوغل في حي الزيتون.

وفي حصيلة جزئية لبعض عملياتها، قالت القسام إنها نفذت منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول قتل على إثرها عشرات من جنود العدو.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تجمعا لجنود العدو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.

كما أعلنت أنها قصفت مفلسيم ونير عام برشقة صاروخية، ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.








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