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المؤتمر نت - أحياناً تشعر أن قلبك يخفق بسرعة وأنك تعاني الدوران وضيقاً في التنفس، واحيانا اخرى تشعر ان قلبك يخفق ببطء ونبضات قلبك خافتة. فإن عدم انتظام ضربات القلب ليس مجرد خلل في إيقاع القلب، بل قد يكون حالة مرضية تستحق الاهتمام

إحذروا عدم إنتظام ضربات القلب

المؤتمرنت -
إحذروا عدم إنتظام ضربات القلب
أكد أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية، الدكتور ألكسندر سيديلنيكوف، أن عدم انتظام ضربات القلب ليس مجرد خلل في إيقاع القلب، بل قد يكون حالة مرضية تستحق الاهتمام.

ويشير الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن عدم انتظام ضربات القلب حالة مرضية مرتبطة باختلال إيقاع وتسلسل تقلص عضلة القلب، الذي يظهر على شكل إيقاع غير منتظم مشوش - ينبض القلب بسرعة كبيرة جدا أو على العكس من ذلك ببطء شديد، قد تكون هناك انقطاعات في الإيقاع لمرة واحدة - انقباض خارج القلب.

ويقول: "يمكن أن يظهر عدم انتظام ضربات القلب على شكل أعراض مختلفة. العلامات الأولى والواضحة التي يمكن ملاحظتها ليس فقط من قبل الطبيب، ولكن من قبل شخص عادي، هي عدم انتظام ضربات القلب (سريعة جدا أو على العكس من ذلك)، وقد تتناوب هذه الحالات، بالإضافة إلى ذلك، يصاحب عدم انتظام ضربات القلب شعور بالضعف وضيق في التنفس، وانخفاض الأداء. وقد يعاني الأشخاص الذين يعملون في مجال العمل الفكري ضعفا في الذاكرة".

ووفقا له، أخطر مظاهر عدم انتظام ضربات القلب هو الإغماء المرتبط بضعف تدفق الدم إلى الدماغ بسبب توقف ضربات القلب أو النبض النادر للغاية. وأحيانا قد يحدث الإغماء بسبب سرعة ضربات القلب.

ويشير إلى أنه اتضح خلال الممارسة الطبية، أن عدم انتظام ضربات القلب قد يسبب تفاقم مسار أمراض أخرى خطيرة، مثل نقص التروية وعيوب القلب الخلقية والمكتسبة وكذلك الأمراض الأخرى الناجمة عن إصابة الغدة الدرقية وبعض الطفرات الجينية. كما يمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى تكوين جلطات دموية في الأذين الأيسر، التي إذا لم يتم منعها، يمكن أن تسبب جلطة دماغية في 7 بالمئة من الحالات. وقد يسبب عدم انتظام ضربات القلب قصور القلب.

ويؤكد الأخصائي أن الاستهانة بعدم انتظام ضربات القلب يشكل خطورة على صحة الشخص المريض ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. لذلك يجب استشارة الطبيب لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب، خاصة وأن المعدات والأجهزة الطبية الحالية تسمح لأطباء القلب والجراحين حتى بزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.








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