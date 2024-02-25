المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29692

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 29 ألفاً و692 شهيداً، بالإضافة إلى 69 ألفاً و879 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 86 شخصاً وإصابة 131 آخرين، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من القطاع وتشريد 90 بالمئة من سكانه.