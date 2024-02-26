المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 فبراير

في مثل هذا اليوم 26 فبراير ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم بحق الشعب اليمني أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.



ففي 26 فبراير 2016، استشهد مواطنان في غارة شنها طيران العدوان على سيارة في منطقة الحقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما شن سلسلة غارات على مناطق بران والفرضة وملح ومسورة بالمديرية وغارتين على جبل المنار في مديرية الحيمة الخارجية ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



وأصيبت امرأتان جراء غارة لطيران العدوان على منطقة شعبان ، فيما أصيبت امرأة في غارة أخرى على منطقة غمار بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وتعرض عدد من المناطق بالمديرية لقصف صاروخي سعودي، واستهدف الطيران بعدة غارات مديريتي منبه وكتاف ما أدى إلى دمار في منازل وممتلكات المواطنين.



ودمر طيران العدوان منزلين للشيخ أحمد محمد بن سعيد طعيمان وأولاده تدميراً كلياً، فيما دمر منزلان جزئياً بمنطقة شرارة بمديرية صرواح في محافظة مأرب،



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة بحراء بالشارع العام بمدينة عبس في محافظة حجة، واستهدف بسلسلة غارات جبل العنين المطل على منطقة جبل حبشي ومفرق المخا ومنطقة الجند في محافظة تعز، في حين شنت طائرة بدون طيار عدة غارات على مديرية ذوباب..



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة عسوة في عزلة بني سويد بمديرية عتمة في محافظة ذمار، وغارتين على منطقة الحول بمديرية نهم في محافظة صنعاء ملحقا أضراراً بليغة بالممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين، واستهدف بغارتين معسكر كهلان في محافظة صعدة.



وفي 26 فبراير 2018، استهدف طيران العدوان بسبع غارات مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن ست غارات على مديرية المتون وسبع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وعشر غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب مواطن بنيران مرتزقة العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصفوا بأكثر من 145 قذيفة مدفعية ومختلف الرشاشات منطقة الفازة بالمديرية نفسها، واستهدف قصف بالمدفعية والعيارات الرشاشة مديرية حيس.



واستهدف المرتزقة شارع الخمسين وحارة الضبياني وأماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة، بأكثر من 33 قذيفة وصاروخين موجهين، وقصفوا بشكل مكثف مدينة العيسي وأحياء سكنية متفرقة في مديريتي الحالي والحوك.



وقصف المرتزقة بعدد من القذائف المدفعية باتجاه منطقة الشجن وجنوب شرق مدينة الدريهمي كما قصفوا بالعيارات الرشاشة باتجاه منطقة الكوعي في مديرية الدريهمي، وأطلقوا 128 قذيفة مدفعية ونيران مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة واستحدثوا تسعة تحصينات في مناطق متفرقة بالمحافظة.



شن طيران العدوان ثماني غارات على منطقة العبيسة بمديرية كشر وسبع غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء وثلاث غارات على منطقة قانية في محافظة البيضاء وسبع غارات على مديرية كتاف و13 غارة على مديرية باقم وغارتين على البقع وثلاث غارات على الملاحيظ بمديرية الظاهر في محافظة صعدة وثلاث غارات قبالة نجران.



وفي 26 فبراير 2020، استهدف طيران العدوان بـ17 غارة مديرية الغيل وبغارتين منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية مجزر في محافظة مأرب وغارة على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء.



وفي محافظة الحديدة، اعتدى المرتزقة على نقطة رقابة ضباط الارتباط في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وقصفوا بعشر قذائف مدفعية شرق مثلث العدين وشمال قرية مغاري بمديرية حيس، فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 19 غارة على مديرية صرواح وغارتين على مديرية ماهلية في محافظة مأرب.



وشن الطيران التجسسي عشر غارات على حيس والفازة والدريهمي والتحيتا في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 26 فبراير 2022، استشهد مواطنان بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل ثابت بمديرية قطابر ومديرية شدا الحدوديتين في محافظة صعدة، فيما استشهد مهاجر أفريقي وأصيب سبعة مدنيين بينهم أربعة أفارقة بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



وأصيب ستة مواطنين بينهم نساء وأطفال جراء قذائف أطلقها المرتزقة على حي الجملة ومنطقة الحرير ووادي أمير، بمديرية صالة في محافظة تعز، واستهدفوا بقذيفة هاون مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة بالمديرية ما أدى إلى أضرار مادية وتعطل منظومة الطاقة الشمسية .



واستشهد ثلاثة مدنيين في محافظة مأرب، وأصيب عشرة آخرين في محافظة الحديدة، كما أصيب مدني في محافظة الجوف، جراء انفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان خلال الفترة 17 إلى 26 فبراير.



طيران العدوان شن 16 غارة على مديرية حرض، وست غارات على مديرية عبس وأربع غارات على مديرية حيران في محافظة حجة، وسبع غارات على مديريتي الجوبة والوادي في محافظة مأرب.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة اللبنات بمديرية الحزم، وغارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارتين على الأجاشر قبالة نجران.



وفي محافظة الحديدة، شن طيران الاستطلاع المسلح غارتين على مديريتي حيس والزهرة، بينما استحدث المرتزقة سبعة تحصينات في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 127 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.