المؤتمرنت -

أكثر من 100 ألف شهيد وجريح في غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الثلاثاء، إلى أكثر من 100 ألف شهيد وجريح.



وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، إن عدد الشهداء بلغ 29878 شهيداً، وعدد الجرحى بلغ 70215 جريحا.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و172 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.