المؤتمرنت -

وزير النقل يؤكد التزام اليمن بسلامة الملاحة البحرية

أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبد الوهاب الدرة، التزام اليمن بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وسلامة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي عدا السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.



وأوضح وزير النقل أنه لا يوجد أي تهديد من قبل اليمن على السفن التي تعبر مضيق باب المندب والبحرين العربي والأحمر باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة، وكذا سفن دولتي العدوان الأمريكي البريطاني بسبب عدوانهما المستمر على اليمن.



وأشار الوزير الدرة بحسب وكالة سبأ، إلى أن ايقاف العمليات ضد السفن الصهيونية مرتبط بإيقاف العدوان ورفع الحصار على غزة.



ولفت إلى أن التراجع في معدل عبور السفن المارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس سببه عسكرة أمريكا وبريطانيا للبحر الأحمر وانتهاكها لسيادة الدول المشاطئة لمضيق باب المندب إضافة إلى تحذيراتهم المستمرة للسفن.



وقال" إنّ القرار اليمني بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر واضح منذ إعلانه في نوفمبر الماضي بسبب العدوان والمجازر والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، وتمّ إضافة السفن الأمريكية والبريطانية إلى هذا القرار بعد العدوان السافر وغير القانوني على بلادنا".



وأكد الوزير الدرة حقّ اليمن في الردّ على العدوان الأمريكي البريطاني، مشيرًا إلى أنّ اليمن متمسك بموقفه الإنساني والديني إلى جانب الأشقاء في غزة بمنع السفن الإسرائيلية حتى إيقاف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود.