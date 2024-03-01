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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العقيد فارس بن محمد بن علي القوسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العقيد فارس القوسي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العقيد فارس القوسي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العقيد فارس بن محمد بن علي القوسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الأمني والوطني.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ العميد ماجد بن محمد بن علي القوسي، والشيخ العميد عصام بن محمد بن علي القوسي، والشيخ وليد بن محمد بن علي القوسي، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد ضباط وزارة الداخلية المخلصين الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن وقضايا الآمن والاستقرار، كما كان أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية الفاعلة في مديرية الحداء.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل القوسي بمديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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