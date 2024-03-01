المؤتمرنت -

عبدالسلام: موقف اليمن إزاء فلسطين وغزة ثابت

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن "موقف اليمن إزاء فلسطين وغزة ثابت لن يتبدل أو يتغير بغارات أميركية بريطانية عدوانية، بل يتعاظم ويتصاعد دعماً وإسناداً لغزة".



وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له عبر منصة "إكس"، "يمكنكم اختصار الوقت والجهد بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى كل قطاع غزة".



ودعا رئيس الوفد الوطني، "العالم دولا وشعوبا إلى تكثيف الضغوط وعدم البقاء متفرجين إزاء المذابح الصهيونية الوحشية بحق أهالي غزة".