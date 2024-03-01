المؤتمرنت -

طوفان شعبي مليوني بصنعاء نصرةً للشعب الفلسطيني

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، طوفاناً يمانياً مليونياً في مسيرة "لستم وحدكم.. صامدون مع غزة" نصرة للشعب الفلسطيني.



وأعلنت الحشود الجماهيرية الاستنفار والجهوزية الكاملة لخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" ضد العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني، حتى تحقيق النصر وتحرير الأقصى الشريف من دنس الصهاينة المغتصبين لأرض فلسطين العربية.



وتوسطت الجماهير بميدان السبعين لوحة كتب عليها "غـزة" تأكيدا على قوة وصلابة موقف اليمن قيادة وشعبا تجاه نصرة غزة حتى إيقاف العدوان والحصار الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والشيوخ.



ورفع المشاركون الذين تقاطروا من كل حدب وصوب واكتظت بهم مداخل وشوارع العاصمة وصولا إلى ميدان السبعين العلمين اليمني والفلسطيني، حاملين بنادقهم.



واستهجنوا استمرار غارات العدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء والمحافظات، لمحاولة ثني اليمن عن موقفة الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية.. مباركين تصعيد العمليات العسكرية التي تستهدف سفن العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني في البحرين الأحمر والعربي، والمواقع التابعة للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.



وجددت الحشود المليونية التفويض المطلق لكل خيارات قائد الثورة لردع ثلاثي الشر والإرهاب "أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني"، نصرة للمظلومين في غزة وفلسطين.



وأكدت الاستمرار في النفير والتعبئة العامة والتحشيد في مختلف المجالات لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومواصلة التدريب والتأهيل والفعاليات والأنشطة الشعبية والخروج المليوني في المسيرات والمظاهرات المؤيدة والداعمة لفلسطين.



وبارك بيان مسيرة "لستم وحدكم.. صامدون مع غزة" عمليات القوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن المرتبطة بالكيان العدو الصهيوني وسفن العدو الأمريكي والبريطاني، الذين تورطوا في العدوان على الشعب اليمني خدمة للكيان الصهيوني ودعما له في جرائمه في محاولة لترهيب الشعب اليمني وثنيه عن موقفه الثابت والتزامه الإيماني والإنساني نصرة للشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن هذه العمليات لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.



وجدد التأكيد على استمرار الفعاليات والأنشطة والخروج الجماهيري المليوني في المسيرات والمظاهرات دون كلل ولا ملل وامتدادها إلى المديريات والعزل بزخم وتفاعل كبير نصرة للشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ليس لوحده، وأن في اليمن شعب مؤمن مجاهد يحمل همهم.



وشدد بيان المسيرة، على استمرار الشعب اليمني في التعبئة والحشد إلى مراكز التدريب والتأهيل لقوات التعبئة العامة وبكل المستويات الشعبية والرسمية ولجميع الفئات العمرية للشباب والكهول استنفارا واستعدادا لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.



واستنكر مواقف الأنظمة العربية المتخاذلة والمتواطئة مع كيان العدو الصهيوني الأمريكي، كما استنكر الخنوع للأمريكي وتجاهل الجرائم النكراء التي يرتكبها العدو بحق إخواننا وأبنائنا في الفلسطيني.



ودعا الشعوب العربية والإسلامية التي لا زالت تحمل الضمير الإنساني إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية والشركات الداعمة لهم كأقل واجب إسلامي تجاه غزة وفلسطين.