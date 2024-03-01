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المؤتمر نت - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن استشهاد نحو 13 طفلاً في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع هو "إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة"

حماس: استشهاد الأطفال جوعاً بغزة "وصمة عار"

المؤتمرنت -
حماس: استشهاد الأطفال جوعاً بغزة "وصمة عار"
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن استشهاد نحو 13 طفلاً في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع هو "إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة".

وأكدت الحركة، في بيان لها اليوم، أنّ استشهاد الأطفال يُعتبر "وصمة عار على جبين الإنسانية، وسابقة خطيرة في عصرنا الحديث".

وجدّدت حماس مطالبتها الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، خاصة في محافظتي غزة والشمال، داعيةً تلك المؤسسات إلى عدم "الرضوخ لإملاءات الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يرتكب إبادة وتطهيراً عرقياً بحق شعبنا الفلسطيني".

يذكر أنّ المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قال إنّ طفلين توفيا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمالي القطاع، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وأكد أنّ المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم أي حماية للمنظومة الصحية في قطاع غزة، مضيفاً أنّ 30 مستشفى من أصل 35 في القطاع خرجت عن الخدمة من جراء عدوان الاحتلال.

وأضاف القدرة أنّ الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700 مواطن، لافتاً إلى أنّ الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضين للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية.








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