المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 2 مارس

في مثل هذا اليوم 2 مارس، استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والبنية التحتية في عدد من المحافظات مستخدمات قنابل عنقودية محرمة دولياً.



ففي 2 مارس 2016، استهدف طيران العدوان بخمس غارات الكسارات بجوار كلية المجتمع بمنطقة صرف مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأحياء السكنية المجاورة، وشن عدة غارات على منطقتي الحذاء والمدارج وسلسلة غارات على منطقة بني شكوان في مديرية نهم مستخدما قنابل محرمة دوليا أسفرا عن أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.



وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي غارتين على منطقة العرقوب في مديرية خولان منها غارة على سيارة أحد المواطنين



واستهدف طيران العدوان في محافظة صعدة مشروع المياه في منطقة بركان بمديرية رازح، وأطلق طيران الأباتشي 15 صاروخاً على منطقتي المخروق والقمع، وأطلقت 27 قذيفة مدفعية على منطقة الصوح في مديرية كتاف وشن الطيران عدة غارات على منطقة أبرق في المديرية ومنطقة العند بمديرية سحار ومديرية باقم.



طيران العدوان شن غارة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وعدة غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة وغارة على جبل الشبكة بمديرية حيران في محافظة حجة، واستهدف بغارتين سوق حيران ومصنع الثلح بالمديرية، كما استهدف بثلاث غارات منطقة كرش محافظة لحج، وشن غارة على مبنى قطاع التأمين بالمطار القديم في تعز، وأربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد ثلاثة مواطنين وجرح أربعة آخرين بينهم طفلان جراء غارتين لطيران العدوان على مديرية عتمة بمحافظة ذمار.



وشن طيران العدوان غارة على كلية الطيران بشارع الستين مديرية معين في أمانة العاصمة أدت إلى أضرار في المباني المجاورة، كما شن غارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة في المديرية.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة خليقا، وغارة على منطقة الصوح وغارة على منطقة البقع وغارة أخرى على منطقة الأمارة بمديرية كتاف مستخدما قنابل عنقودية، كما شن أربع غارات على مناطق الصبة والملاحيظ والمنزالة بمديرية الظاهر مستخدما قنابل عنقودية، واستهدف منطقتي آل الشيخ وآل عمر في مديرية منبه بصواريخ تحمل قنابل عنقودية في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي ما تسبب في وقوع أضرار بمزارع المواطنين.



طيران العدوان ألقى أربع قنابل ضوئية على مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وشن 17 غارة على مديريتي حرض وميدي، وغارة على مديرية حيران بمحافظة حجة، وغارة على مديرية المتون في محافظة الجوف.



وفي 2 مارس 2018، أصيب طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي بمديرية حيدان في محافظة صعدة، بينما شن الطيران غارة على منطقة بني معين في مديرية رازح، وسبع غارات على منطقتي العطفين والإمارة بمديرية كتاف، وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح ومنطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضراراً في ممتلكات ومزارع المواطنين.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة عطان بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، واستهدف بثلاث غارات جبل عيبان وبغارة منطقة الصباحة بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وتسع غارات على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، وأصيب مواطن بشظايا قذائف هاون أطلقها المرتزقة على منازل المواطنين بمدينة الدريهمي في محافظة الحديدة، وأطلقوا النار على موكب رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة وذلك خلال تواجده بالممر الإنساني الذي جرى فتحه إلى مطاحن البحر الأحمر.



وفي المحافظة نفسها، استهدف مرتزقة العدوان بأكثر من 70 قذيفة مدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وأطلقوا أكثر من 25 صاروخ كاتيوشا على قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16، وأكثر من 16 قذيفة مدفعية بمنطقة محل الشيخ وقصفوا مزارع المواطنين في قرية الشجن، واستهدفوا بقذائف المدفعية قرية الكوعي بمديرية الدريهمي، كما قصفوا بأكثر من 51 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة في مديرية حيس، وبالمدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه فندق الإتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.



وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة مسورة، وغارتين على منزل قديم في منطقة عيال محمد بمديرية نهم في محافظة صنعاء، واستهدف بغارتين منطقة المندلة بمديرية كشر في محافظة حجة.



وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي ممتلكات المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.



وفي 2 مارس 2020، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان بقذائف أطلقها المرتزقة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والصوارخي والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.



واستحدث المرتزقة تحصينين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومنطقة كيلو 16، في مديرية الدريهمي، وقصفوا بخمس قذائف هاون أماكن متفرقة في كيلو 16 وحيس، وبثلاث قذائف شرق مثلث العدين، واستهدفوا منازل المواطنين شمال غرب باب اللفج بمديرية حيس، كما قصفوا بقذائف الهاون شارع الخمسين بمدينة الحديدة، وبسبع قذائف هاون شمال قرية الدحفش في مديرية الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استهدف طيران العدوان بتسع غارات مخيمات النازحين في وادي ذنة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، ما أدى إلى



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن تسع أضرار بالمخيمات في الهيال والصوابين الواقعة شمال حوض سد مأرب ونفوق عدد من المواشي والأبقار.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارة على جمارك حرض في محافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي سبع غارات على حيس والفازة والتحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بـ 75 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بالمحافظة.



وفي 2 مارس 2022، أصيب مواطنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارتين على مديرية باقم.



طيران العدوان شن 22 غارة على مديرية حرض وسبع غارات على مديرية عبس وغارة على مديرية حيران في محافظة حجة، وغارة على مديرية مكيراس وغارة على مديرية الصومعة في محافظة البيضاء.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديريتي الجوبة والوادي في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف وغارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف.



وشن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالصواريخ و90 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديرية حيس.