المؤتمرنت -

ضبط 13358 وسيلة نقل خلال شهر

ضبطت الإدارة العامة للمرور وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات 13 ألفا و258 سيارة ودراجة نارية غير مرسمة وغير مرقمة ومخالفة لآداب وقواعد المرور خلال شهر رجب الماضي.



وذكرت إدارة المرور في تقرير، أن السيارات والدراجات التي تم ضبطها توزعت بين بدون لوحات معدنية وخالع لوحات وعاكس خط ومخالفات مرورية أخرى.



وأوضح مدير القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للمرور العقيد محسن الكميم، أنه تم نشر رجال الضبط المروري في مناطق مختلفة إلى جانب رجال المرور لضبط السيارات والدراجات غير المرسمة وغير المرقمة في إطار الجهود المستمرة لتحسين السلامة المرورية وترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين واللوائح والقواعد المرورية.



وبين أن لجان ترسيم وترقيم السيارات والدراجات النارية في الأمانة والمحافظات، تعمل وفق الإجراءات اللازمة، وتحرص على إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة.



وحث العقيد الكميم مالكي السيارات والدراجات النارية على الامتثال للقوانين المرورية وترقيم سياراتهم والالتزام بالإجراءات المرورية، حفاظاً على السلامة العامة وتعزيز النظام المروري.