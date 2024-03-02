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المؤتمر نت - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن كل جهد يُبذل من أجل استعادة مكانة اليمن في خارطة إنتاج البن دولياً له أهميته

بن حبتور: نعمل على استعادة مكانة البن اليمني عالمياً

المؤتمرنت -
بن حبتور: نعمل على استعادة مكانة البن اليمني عالمياً
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن كل جهد يُبذل من أجل استعادة مكانة اليمن في خارطة إنتاج البن دولياً له أهميته وسيقابل بالتقدير من قبل القيادة والحكومة والشعب اليمني.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وزير الزراعة والري بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور، الذي أطلعه على آخر تطورات عمل اللجنة الوزارية المشكلة بموجب أمر رئيس الوزراء بشأن تسجيل البن اليمني لدى اليونسكو.

وفي اللقاء تسلّم الدكتور بن حبتور، نسخة من الكتاب الذي أعدته أستاذة التاريخ المعاصر والحديث في قسم التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء الدكتورة أمة الملك إسماعيل الثور المقرر تسليم نسخة منه إلى منظمة اليونسكو وذلك في إطار خطوات تسجيل البن اليمني في سجلاتها.

ونوه الدكتور بن حبتور، بأهمية تسجيل وتوثيق البن اليمني بمختلف أصنافه المميزة وبالكتاب المعد من قبل الباحثة وقيمته العلمية والتوثيقية.

ولفت إلى التاريخ العريق لمحصول البن اليمني الذي سيصبح من أهم الموارد النقدية لليمن لو حظي بالاهتمام اللازم من مختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمزارعين على السواء.








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