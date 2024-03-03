المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 مارس

في مثل هذا اليوم 3 مارس شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على المحافظات باستخدام قنابل عنقودية، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 3 مارس 2016، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طيران العدوان منزل المواطن عزي جبران بمنطقة النظير بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، كما شن غارتين قرب سوق جياش الزراعي بمدينة صعدة وثلاث غارات على القصر الجمهوري وسط المدينة وغارة على قرية قفيع بمديرية حيدان .



طيران العدوان استهدف بثلاث غارات سوق ومحلات تجارية بمنطقة آل حميدان في مديرية سحار أحدثت دماراً كبيراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، بينما تعرضت منازل المواطنين والطرق العامة والمزارع في مناطق متفرقة بمديريتي رازح والظاهر الحدوديتين لقصف سعودي بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية.



واستشهد مواطنان وأصيب آخرون وتضررت عشرات المنازل في غارات شنها طيران العدوان على منطقة الجند بمدينة تعز، كما شن سلسلة غارات على الحوبان ومنطقة المطار أسفرت عن أضرار في عشرات المنازل والطرق، واستهدف بثلاث غارات ساحل منطقة يختل القريبة من مدينة المخا ما أدى إلى تضرر قوارب للصيادين ومزارع بلح.



وشن الطيران المعادي أكثر من 15 غارة على مناطق الحول والمدارج والفرضة بمديرية نهم في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، واستهدف بغارة منزل المواطن علي ناصر النعيمي بمنطقة ملح بالمديرية، و بأربع غارات جبل الصمع في مديرية أرحب ما أدى إلى أضرار في مراعي الأغنام.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد خمسة مواطنين وأصيب عشرة آخرين إثر غارات شنها طيران العدوان، على منازل المواطنين في منطقة البركة بمحيط مدينة صعدة، كما استشهد ثلاثة مواطنين وجرح أربعة آخرين نتيجة سلسلة غارت عنقودية شنها طيران العدوان على مناطق متفرقة بالمدينة.



واستشهدت الفتاة فاطمة على الله أبكر وأصيب ستة آخرين جراء استهداف طيران العدوان بغارة منزل المواطن على الله أبكر حيراني بمنطقة العتنة قرية الزراع بمديرية حيران في محافظة حجة، كما شن عشر غارات على مديريتي حرض وميدي اثنتين منها عنقودية وغارة على مدرسة أبو دوار بمديرية مستبأ، مخلفا أضراراً بليغة في المبنى.



وأصيبت امرأة برصاص مرتزقة العدوان في منطقة الكدحة بمديرية المعافر في محافظة تعز.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية حيس، وغارتين على مديرية الصليف في محافظة الحديدة، وخمس غارات على جبل يام بمديرية نهم وغارتين على منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.



وفي 3 مارس 2018، استشهدت ثلاث نساء بغارة لطيران العدوان شمال العريش بمديرية موزع في محافظة تعز، كما شن غارة شمال شرق معسكر خالد في المديرية نفسها.



واستشهد طفلان وأصيبت امرأة وطفلها إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح في محافظة صعدة، كذلك استهدف العدو السعودي بقصف مماثل منطقة الرقة بمديرية حيدان ومنطقة الغور بمديرية غمر فيما شن الطيران تسع غارات على منطقتي طيبة الاسم والقذاميل بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر.



وشن طيران العدوان 18 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب استهدفت منازل ومزارع المواطنين وخلفت أضرارا فيها، بينما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية عددا من المناطق في المديرية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارة على مدينة حرض في محافظة حجة وأربع غارات على منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وفي محافظة الحديدة قصف مرتزقة العدوان مناطق متفرقة جنوب مديرية التحيتا بقذائف الهاون والمعدلات الرشاشة، وبأكثر من 75 قذيفة وبالمعدلات المتوسطة منطقة الفازة بالمديرية نفسها، وتعرضت منازل وممتلكات المواطنين لأضرار كبيرة واحترق بعضها جراء قصف استهدف مناطق متفرقة في المديرية.



وأطلق المرتزقة 73 قذيفة هاون و30 صاروخ كاتيوشا ونفذوا تمشيطاً مكثفاً بالرشاشات على قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، كما قصفوا بعدد من قذائف المدفعية منطقة الشجن، واستهدفوا بكثافة بقذائف الهاون والمعدلات الرشاشة مزارع وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي.



وفي 3 مارس 2020، شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة وشن طيران العدوان غارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء.



واستهدف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة والمدفعية أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، وأطلقوا أكثر من 30 قذيفة مدفعية على مديرية حيس، وقصفت دبابة مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي.



وقصف المرتزقة بثلاث قذائف هاون مزارع المواطنين غرب قرية الشجن وقرية الدحفش بمدينة الدريهمي بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف الأسلحة ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.



وأصيبت طفلة ونفق عدد من المواشي إثر غارتين لطيران العدوان أثناء رعيها للأغنام في منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء.



وشن الطيران أربع غارات على مجازة الشرقية في عسير واستهدف بسبع غارات مديرية صرواح وبغارة مديرية مدغل في محافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي 14 غارة على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، ومديرية الدريهمي، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقرب شارع الخمسين بمدينة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 3 مارس 2022، استشهد مهاجر باكستاني وأصيب أربعة مدنيين بينهم مهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية عبس ، و13 غارة على مديرية حرض، وغارتين على مديرية حيران في محافظة حجة، وغارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب وثلاث غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على مكيراس في محافظة البيضاء.



وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بـ 167 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ومديرية حيس في المحافظة، وفي مديرية مقبنة بمحافظة تعز.