المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 30410

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفاً و410 شهداء و71 ألفاً و700 مصاباً.



وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان لها اليوم، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيداً و177 مصاباً خلال الساعات الماضية.



وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وأعلن المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن 15 طفلاً استشهدوا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان.



وأضاف "نخشى على حياة 6 أطفال آخرين يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".