المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

بن حبتور يفتتح المعرض الوطني للبن اليمني

افتتح رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم بصنعاء المعرض الوطني للبن الذي يتزامن مع اليوم الوطني للبن اليمني 3 مارس، والذي تنظمه على مدى خمسة أيام وحدة البن باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري.



وخلال الافتتاح أوضح وزير الزراعة والري عبدالملك الثور أن المعرض يشهد تفاعلاً كبيرا عكس المعارض السابقة، حيث يضم المعرض أكثر من 150 جناح لتجار ومنتجي ومصدري ومزارعي البن وجهات أخرى ذات علاقة بهذا المنتج الذي يعتبر من أفضل المنتجات على مستوي العالم، وأن الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات على طريق تطوير البن اليمني زراعة وانتاج وتصدير.



من جانبه قال رئيس وحدة البن باللجنة الزراعية والسمكية العليا محمد القاسمي، إن المعرض يمثل عيداً استعراضياً وتوعوياً وترويجيا للبن اليمني، من خلال المشاركة الكبيرة والواسعة لمختلف المؤسسات والشركات العاملة بالبن وكذا التجار والصناعات والاعمال المتعلقة بالبن، وأن البن يستحق أن يحضى بالكثير من الاهتمام كمنتج قومي من حيث الشهرة والسمعة والتاريخ والقيمة، ومنتج ارتبط بهوية وتاريخ اليمن أرضا وأنسانا.



من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة يمن 2030 التنموية عدنان محمد شبام الى أهمية تكاتف الجهود من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة لحماية البن اليمني والحفاظ عليه، الذي يتعرض لاستهداف من الداخل والخارج، وكذا تغزيز الاجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لتشجيع زراعته وانتاجه والحد من استيراد البن الخارجي الذي يسبب مشاكل عديدة للبن اليمني ويؤثر على سمعته وانتاجه وتصديره، وأن المعرض خطوة جيدة للتعريف بالبن اليمني خاصة اعتماد 3 مارس يوماً وطنياً للبن اليمني، والذي كان لمؤسسة يمن 2030 إسهام مباشر في تسمية هذا اليوم كيوم وطني للبن اليمني.



من جانب آخر ومن المشاركين قال مدير الانتاج والجودة في شركة ميراس عبدالله حسين الحبري، إن المعرض تظاهرة جيدة لنشر ثقافة البن اليمني وتعزيز خطوات تطوير زراعته وانتاجه وتسويقه التي اتخذتها الجهات المعنية مؤخرا، إلا أن استيراد البن الخارجي وعدم الاهتمام الكامل بالمنتج المحلي ما زال يؤثر على البن اليمني ما يضطر المزارع لقلع شجرة البن واستبدالها بشجرة أخرى، ونوه الى مؤسسته تصدر البن اليمني وفق معايير تسويقية تضمن جودته وثقة المستورد الخارجي، وما زالت هذه الاجراءات لترميم ما تعرض له البن اليمني من تشويه لسمعته ومكانته.