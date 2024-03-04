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المؤتمر نت - تتواصل اعمال المعرض الوطني للبن اليمني بالعاصمة صنعاء لليوم الثاني، يسعرض خلاله كل العاملين في مجال سواء شركات ومؤسسات وتجار أو جهات وأعمال مرتبطة بالتنقية

البُن اليمني بين تاريخ الشهرة العالمية والمعوقات التي تقف أمامه

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
البُن اليمني بين تاريخ الشهرة العالمية والمعوقات التي تقف أمامه
تتواصل اعمال المعرض الوطني للبن اليمني بالعاصمة صنعاء لليوم الثاني، يسعرض خلاله كل العاملين في مجال سواء شركات ومؤسسات وتجار أو جهات وأعمال مرتبطة بالتنقية.

استطلاع انطباعات عدد من المشاركين حول المعرض وكل ما يتعلق بالبن اليمني.

في البداية تحدث مسؤول جناح البن الخولاني (خولان عامر صعدة) عادل يحيى رسام، عن البن اليمني المعروف والأشهر على مستوى العالم خاصة البن الخولاني الذي يمثل نسبة كبيرة من اجمالي الانتاج في اليمن، الذي ارتبط باليمن كهوية وشهرة وعادات وتقاليد كون اليمن مهد ومنشأ البن ويعتبر منتج قومي وسيادي، مبيناً أن البن اليمني يمتاز بسلالات قوية وعريقة تصل أعمار بعضها الى 700 عام وإنتاجها الى 300% مقارنة ببعض السلالات الأخرى، وهو ما يستدعي أهمية بالغة للاهتمام بهذا المنتج للحفاظ عليه وتطوير انتاجه بدء من زراعته وفق خبرات زراعية بحسب نوع الشتلة والمنطقة والمناخ، ومن ثم مراحل الانتاج والتسويق الداخلي والتصدير الى الخارج، وتوفير الوسائل اللازمة للحماية والتطوير سواء دعم وتشجيع المزارع باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة هذا المنتج أو تطوير آليات التسويق والحد من استيراد البن الخارجي وتعزيز الاجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بهذا الخصوص.

من جهته قال مدير (الإرياني لتنقية وتقشير وفرز البن) فواز عبدالقادر الإرياني إن المشاركة في المعرض لتعزيز العلاقات والتعرف على الشركات والتجار والعملاء، وتعريف الجمهور بعمل المعمل في تقشير وفرز وتنقية البن على أياد كادر مؤهل ووفق المواصفات والمعايير الدولية، متمنياً مزيد من الاهتمام وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام البن اليمني سواء ضعف التسويق أو البن المستورد وغيرها، حتى يكون البن اليمني في مكانه الطبيعي الأفضل في العالم بجودته وشهرته العاليتين.

وأكدت مدير مشروع بن إلهامي إلهام مفضل حرصها على المشاركة في هذه المعارض للتعرف أكثر على كل العاملين في مجال البن سواء شركات ومؤسسات ومنتجين أو حتى عملاء وكل من له بالبن، والتعريف بمنتجات بن إلهامي خاصة أن المشروع يسوق البن عبر أون لاين، والذي يسوق من خلاله مختلف أنواع البن اليمني سواء الحواري أو بقية الاصناف والأنواع، متمنية الاهتمام بالبن المحلي ومقاطعة البن الخارجي وتشجيع زراعته وانتاجه.

من جانبه أوضح مدير فرع جلدن يافع كوفي بصنعاء صالح محمد الخُلاقي، أن المشاركة في المعرض للتعريف بالبن اليافعي وإيصال رسالة وهموم المزارعين والمنتجين لإعادة البن اليمني بشكل عام الى مكانته وسمعته وشهرته كأفضل منتج على مستوى العالم، متمنياً الاهتمام بزراعة البن والحد من استيراد البن الخارجي ومعالجة المشاكل التي تواجه المزارعين كشحة المياه والتوعية حول أهمية وتشجيع زراعته وانتاجه وتصديره.

بدوره قال مدير حوار كوفي يحيى شجاع الدين أن المشاركة للتعريف بالبن الحواري منطقة حوار مديرية القفر محافظة إب، الذي يعتبر من أجود أنواع البن على مستوى العالم، مطالباً الجهات المختصة إيقاف استيراد البن الخارجي، والاهتمام بالبن اليمني للوصول الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير الى الخارج كما كان قديما.








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