المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء علي الخضمي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء على سالم الخضمي، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضو مجلس الشورى، ومحافظ ريمة الأسبق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع والتنمية.



واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشهودة، وانحيازه الدائم الى صفوف الوطن ومبادئ الثورة اليمنية (26 سبتمبر- 14 أكتوبر- 30 نوفمبر)، واسهاماته التنموية من خلال المناصب الحكومية التي تقلدها والتي كان آخرها محافظا لمحافظة ريمة.



ولفت رئيس المؤتمر الى اسهامات الفقيد التنظيمية وتجسيده لقيم ومبادئ واهداف المؤتمر الشعبي العام سلوكا وممارسات عملية.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد القاضي / عمرو علي سالم الخضمي، وعمار علي سالم الخضمي، وعبدالرحمن علي سالم الخضمي، وبشار علي سالم الخضمي ، وكافة آل الخضمي بمـديـريـة الجبين محافظة ريمة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة، بهذا المصاب.



سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

