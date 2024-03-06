المؤتمرنت -

شرف: اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية

التقى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ايديم وسورنو، والوفد المرافق لها الذي يزور العاصمة صنعاء حالياً.



جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية، في ظل ما يمر به من عدوان وحصار منذ تسع سنوات.



وفي اللقاء أوضح الوزير شرف أن الوضع الإنساني في اليمن ما يزال متدهوراً نتيجةً العدوان والحصار الشامل منذ 26 مارس 2015م.



ووصف الوضع بأسواء كارثة إنسانية من صنع البشر، مبيناً أن تدهور الوضع الإنساني ليس مقتصراً على منطقة محدودة وإنما شمل أغلب محافظات الجمهورية.



ودعا وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى تعزيز تواجده بالتنسيق مع بقية منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة وتقديم المزيد من المساعدات لقطاعات عدة في الكثير من المحافظات، خاصة النازحين من مناطقهم ومن فقدوا أعمالهم.



من جانبها أوضحت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية يحتل أولوية في أجندة عمل الأمم المتحدة.