المؤتمرنت -

تكريم 109 اكاديمي وباحث متميز في صنعاء

كرّمت جامعة صنعاء اليوم 109 أكاديميين وباحثين ممن كان لهم بصمات في البحث العلمي والنشر في المجلات العالمية بحسب تصنيف AD SCIENTIFIC INDEX للعام 2024م.



وفي الحفل، بارك رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس هذه الإنجازات العلمية والبحثية التي جعلت الجامعة تحصل على مراكز متقدمة في مؤشرات التصنيف العالمي وتتبوأ المركز الأول محلياً لعامين متتالين في قائمة البحث والنشر العلمي.



وعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه الكوكبة التي جسدت العلم والمعرفة والانتقال بهما إلى فلسفة جديدة نستطيع من خلالها أن نكون في المقدمة من خلال ترجمة الأبحاث إلى واقعنا العملي.



وأكد رئيس الجامعة أن التكريم هذا العام يأتي وقد اتضح للجميع أن حضارة الغرب وهمية، بعد أن تلاشى كل ما كانوا يتشدقون به من حقوق الإنسان وحرية التعبير أمام أشلاء أطفال ونساء غزة الذين يتعرضون لأبشع الجرائم الصهيونية بدعم وغطاء أمريكي أوروبي وصمت وخذلان عربي وإسلامي.



وأشار إلى أن العلماء والباحثين والخريجين من كليات الهندسة والحاسوب تمكنوا من تحقيق إنجازات علمية على أرض الواقع كانت السبب في تغيير المعادلة ورفع اسم اليمن عالياً.. داعياً الجميع لتوجيه الأبحاث نحو كل ما يحقق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الزراعية والاقتصادية والتصنيعية والدوائية.



من جانبه، أشار مدير مكتب قائد الثورة سفر الصوفي إلى ما يمثله هذا الصرح العلمي الذي تخرج منه معظم القيادات والخبرات في البلد، والذي يبعث على الفخر والاعتزاز بأداء الجامعة وكادرها الأكاديمي.



وأكد الصوفي الحاجة إلى أن يكون لليمن طابع خاص في كل الجوانب الإبداعية والابتكارات العلمية والتكنولوجية وخاصة أنه يمتلك عقولا وباحثين متميزين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة ويبذلون الجهود لخدمته في كل الجوانب.



