المؤتمرنت -

استهداف سفينة أمريكية جديدة في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينةِ (TRUE CONFIDENCE ) الأمريكيةِ في خليجِ عدن، بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ نفذت عملية الاستهداف للسفينة الأمريكيةِ في خليجِ عدن، بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ما أدى إلى نشوبِ حريقِ فيها.



وجددت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تنبيهَها إلى كافةِ السُّفُنِ بالتجاوبِ مع نداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ، وعلى كافةِ طواقمِ السُّفُنِ المستهدفةِ سرعةَ مغادرتِها بعدَ الإصابةِ الأولى.



وأكدت أنها مستمرةٌ في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وأنَّ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ إلا عندَ توقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.