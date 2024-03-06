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أخبار
المؤتمر نت - افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي اليوم، المختبر المركزي في محافظة عمران

الرهوي يفتتح المختبر المركزي في عمران

المؤتمرنت -
الرهوي يفتتح المختبر المركزي في عمران
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي اليوم، المختبر المركزي في محافظة عمران.

واستمع الرهوي ومعه وزيرا الصحة العامة والسكان بحكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل، والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، من مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الحوثي، ومدير المختبر المركزي بالمحافظة الدكتور مبروك العداني إلى شرح حول مكونات المختبر وأهميته في خدمة المجتمع.

وأشارا إلى أن المختبر يشتمل كافة التجهيزات الطبية والتقنية والمعدات ذات الأداء والكفاءة العالية ،حيث سيقدم خدماته في الصحة العامة والأبحاث ومكافحة الأوبئة وغيرها.

وثمن عضو السياسي الأعلى، الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة والسكان ومحافظة عمران في بناء صروح طبية وخدمية لأبناء المحافظة برغم الإمكانيات الشحيحة.

واطلع الرهوي والمتوكل وحازب وجعمان، على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها هيئة مستشفى الرئيس الشهيد صالح الصماد بمختلف الأقسام والتخصصات، وكذا توسعة وتطوير مركز الطوارئ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.

واستمعوا الى شرح من رئيس هيئة المستشفى الدكتور عبدالغني فارس، حول ما شهده المستشفى من تطوير وتوسيع في جميع التخصصات الطبية والعلاجية باعتباره المستشفى المحوري على مستوى المحافظة ويخدم أيضا المحافظات المجاورة.. مبينا أنه سيتم إضافة وحدة القسطرة القلبية خلال الفترة المقبلة.

وقد أشاد عضو السياسي الأعلى بمستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى في مختلف التخصصات العلاجية وأبرزها مركز الكلى والغسيل الكلوي، والتدخلات والعمليات الجراحية بمختلف أنواعها ومستوياتها.

فيما أكد وزير الصحة أنه سيتم رفد المستشفى بجهاز القسطرة القلبية لتخفيف معاناة مرضى القلب خلال الفترة القليلة القادمة بما يضمن رفع كفاءة وأداء المستشفى في مختلف التخصصات وأهمها علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما افتتح أحمد الرهوي اليوم أعمال المؤتمر الطبي السنوي الثاني "الباطني الأول" تنظمه على مدى يومين كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عمران.

وأعرب عن الأمل في أن تسهم مخرجات المؤتمر وتوصياته وأوراق العمل في تطوير القطاع الصحي ورفد أطباء اليمن، خاصة في مجال الباطنية بما هو حديث ومتطور.

وأكد أن إقامة مثل هذه المؤتمرات الطبية في مختلف المحافظات تمكن الدارسون والباحثون والطلبة الملتحقون بالتخصصات الطبية من مواكبة كل جديد ومعرفـة آخـر الأبحـاث العلميـة فـي مختلف المجالات الطبية.








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