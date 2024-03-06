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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 20

ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزة إلى 20

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزة إلى 20
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 20، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان مساء الأربعاء: "استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي (غربي مدينة غزة)، ومسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف".

وبذلك "ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 في قطاع غزة"، بحسب القدرة.

كما أكد أن "الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يصلوا للمستشفيات".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن القدرة، في بيان، أن "حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 18 شهيدا في قطاع غزة".

واتهم القدرة، الجيش الإسرائيلي بـ"تعمّد ارتكاب مجازر مروّعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة في شمال غزة".

وطالب "المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي" على القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره وعدوانه الغاشم على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا حتى اليوم 30 ألفا و717 شهيدا، و72 ألفا و156 مصابا، والآلاف من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات.








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